Simicska Lajos irodájánál fotóztak le jobbikos politikusokat

Simicska Lajos irodájánál fotózták le a Jobbik pártigazgatóját és gazdasági igazgatóját. A képeket az origo tette közzé, azt írják a Jobbik országszerte Simicska lajos pénzéből vesztegeti meg más pártok jelöltjeit, hogy azok visszalépjenek a javukra. A Jobbik szerint a párt két igazgatója csak a választási plakátok miatt járt a nagyvállalkozó cégénél. A Fidesz szerint a helyzet világos, Simicska Lajos kilóra felvásárolta a Jobbikot – hangzott el az M1 Híradójában.

Szabó Gábort a Jobbik pártigazgatóját és Schön Pétert a Jobbik gazdasági igazgatóját a Simicska Lajos által irodának használt családi ház előtt fotózták le. Az Origó szerint Szabó Gábor és Schön Péter a kép készítésekor a nagyvállalkozótól távozhatott.



A fotókat az Origo közölte pénteken. A cikkben azt írják:,a Jobbik országszerte Simicska Lajos pénzéből veszteget. Értesüléseik szerint Vona Gábor pártja országszerte nyomást gyakorolhat az ellenzék többi jelöltjére, annak érdekében, hogy pénzért cserébe visszalépjenek a jobbikosok javára.

A jobbikos Sneider Tamás pénteken az M1 kérdésre elismerte, hogy Szabó Gábor és Schön Péter valóban Simicska Lajos irodájából távozott. A politikus ugyanakkor azt mondta, csak a plakátok ügyében egyeztettek.

Szabó Gábor lehet az összekötő

Az Origo viszont azt írta, Szabó Gábor lehet az összekötő Simicsa Lajos felé és a vesztegetésre szánt pénzek rajta keresztül juthatnak el a Jobbik képviselőjelöltjeihez. Vagy, ahogy a portálnak egy belső jobbikos forrás fogalmazott: „Ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban”.

Hasonlóról beszélt a TV2-nek a Független Kisgazdapárt alelnöke is. Paulina László a csatorna riporterének egy olyan szerződést mutatott, amelyet Szabó Gábor pártigazgató, valamint Staudt Gábor országgyűlési képviselő írtak alá. Állítása szerint a szövegben a Jobbik anyagi támogatást ajánl a visszalépésért cserébe.

Bár a Kisgazdapárt közleményben azt írta, többségi döntés született a pártban arról, hogy a Jobbik javára visszaléptetik jelöltjeiket, az elmúlt napokban nem ők voltak az egyetlenek, akik lemondtak a jelöltségről a Jobbik javára.

A Jobbik az LMP-vel és a Momentummal is egyeztetett

Az Origo szerint a Jobbik az LMP-vel és a Momentummal is a visszalépésekről egyeztetett. A lap úgy fogalmaz, a Jobbik ugyan tagadta a Momentummal való találkozót, szerdán a marcali körzetben a momentumos Fábián László mégis visszalépett a jobbikos Steinmetz Ádám javára. Egy nappal korábban pedig az is kiderült, hogy Veszprém megyében egy LMP-s politikus is visszalép.

Egy jobbikos és egy LMP-s jelölt párbeszédéről a hét elején egy hangfelvétel is nyilvánosságra került. Ezen Farkas Gergely arról győzködi az LMP-s Midi Melániát, hogy lépjen vissza, szerinte ugyanis csak így van esélye nyerni.

A Fideszes Budai Gyula szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb politikai botrány zajlik a Jobbikban. Budai Gyula úgy fogalmaz, Simicska Lajos eddig négymilliárd forintot fizetett ki a Jobbiknak, hogy a visszalépésekért cserébe vesztegessék meg az ellenzéki jelölteket. Fotók bizonyítják, hogy a Jobbik pártigazgatója és gazdasági igazgatója, táskában pénzt hozott el Simicska Lajostól.

A Jobbik Simicska pénzén vásárolja meg az emereket és a pártokat, hogy visszalépjenek a Jobbik javára – hangsúlyozta. Hozzátette, Simicska Lajos kilóra felvásárolta a Jobbikot, amely a pénzért és a hatalomért bármire képes.