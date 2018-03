Áder és Duda infrastruktúra-fejlesztésről és energiabiztonságról tárgyalt Veszprémben

Elsősorban az infrastruktúra-fejlesztés és az energiabiztonság megteremtése volt a veszprémi magyar–lengyel elnöki találkozó témája – mondta Áder János köztársasági elnök pénteken Veszprémben, lengyel kollégájával folytatott tárgyalása után.

A két államfő a magyar–lengyel barátság napja alkalmából találkozott Veszprémben, majd a megbeszélésüket követő közös sajtótájékoztatón Áder János kiemelte: az emléknapon évente megrendezett elnöki találkozóknak vannak visszatérő témái, amelyekkel kapcsolatban megvitatják a közös ügyek előrehaladását. Ilyen téma volt ezúttal az egész régiót érintő infrastruktúra-fejlesztések, közlekedési folyosók létrehozása, az energiabiztonság megteremtése, továbbá a Három tenger kezdeményezéshez kapcsolódó beruházások – közölte.

Az államfő kifejtette: az infrastruktúra-fejlesztéseket illetően közös törekvés két olyan nagy közlekedési folyosó létrehozása, amelyek végpontja Lengyelországban, illetve Dél-Európában van. Magyarországnak ezekkel kapcsolatban Mosonmagyaróvár és Rajka, Miskolc és a szlovák határ, valamint Debrecen és a román határ között kell egy-egy szakaszt megépítenie a következő években – mondta.

A magyar államfő az energiabiztonság vonatkozásában közölte: Európa valamennyi országának törekvése, hogy a gáz- és olajbeszerzéseit több forrásból biztosítsa, ennek feltételeit megteremtse, amihez vezetékeket, interkonnektorokat kell építeni, vezetékeket kell kétirányúvá kell tenni, hálózatokat kell összekapcsolni. Lengyelország e tekintetben nagy lépést tett azzal, hogy északon LNG-terminált épített – közölte. Hozzátette: jó lenne, ha Horvátországban is megépülne az LNG-terminál, de még nem kezdődtek meg a munkák.

Áder János kitért rá: beszéltek a Három tenger kezdeményezéshez kötődő infrastruktúra-fejlesztésekről, arról, hogy fel kell térképezni az igényeket, és közös pénzügyi alapot kell létrehozni, hogy a 13 résztvevő ország érdekeinek megfelelő beruházásokba kezdhessenek.

Veszprém, 2018. március 23. Áder János köztársasági elnök (j) és Andrzej Duda lengyel államfő téglákat ír alá a veszprémi Teguláriumban 2018. március 23-án. A lengyel államfő a magyar-lengyel barátság napja alkalmából kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon. MTI Fotó: Kovács Tamás

Kérdéses, hogy lesz-e kompromisszum Lengyelország és az EB között

A Lengyelország és az Európai Bizottság (EB) közötti egyeztetésekre vonatkozó kérdésre a köztársasági elnök elmondta: kérdés, hogy lesz-e kompromisszum Lengyelország és a bizottság között, egyelőre zajlanak az egyeztetések. Magyarország világossá tette korábban is, hogy „semmiféle igazságtalan eljáráshoz a nevét nem adja Lengyelország vonatkozásában”, Magyarország vétójára Lengyelország számíthat, ha bármilyen igaztalan váddal akarják illetni – hangsúlyozta.

Egy a kvótarendszert illető kérdésre Áder János úgy válaszolt, hogy a magyar álláspont kezdetektől ugyanaz: elfogadhatatlan összekapcsolni a kvótákat és az uniós támogatásokat.

Az Északi Áramlat 2 vezetékkel kapcsolatban az államfő ugyancsak azt hangoztatta, hogy a magyar álláspont nem változott, Magyarország olyan döntést szeretne, amely összhangban áll az EU szabályaival, eleget tesz az energiabiztonság követelményének, nem alkalmaz kettős mércét, továbbá a tagállamok energiabiztonságra vonatkozó érdekeit szolgálja.

Áder János és Andrzej Duda péntek este részt vesz a magyar–lengyel barátság napja alkalmából tartandó díszelőadáson a Hangvilla Központban, majd szombat délelőtt ünnepi szentmisén vesznek részt a Szent Mihály-székesegyházban.

Duda: Lengyelország nem akar senkit erővel a területén tartani

Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök ezt pénteken Veszprémben mondta sajtótájékoztatón, miután a magyar-lengyel barátság napja alkalmából találkozott magyar partnerével, Áder Jánossal.

A lengyel államfő a magyar elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón kérdésre kijelentette, Lengyelország kezdettől azt hangoztatta: a migrációs problémát a helyszínen kell megoldani, hogy a konfliktus rendeződésével az érintettek mielőbb hazatérhessenek, „de nem hallgattak ránk”.

Andrzej Duda kiemelte: Lengyelország eleget tesz a migrációval kapcsolatos kötelezettségeinek, hiszen évente több százezer ukrán állampolgár érkezik az országba, ott munkát találnak, így nem mennek tovább más európai országba.

A lengyel államfő kiemelte, a lengyel-magyar barátság nemcsak a parlamentek által intézményesített ügy, azt leggyakrabban alulról jövő polgári kezdeményezések élénkítik. A lengyel államfő az MTI kérdésére közölte: a Felczak Alapítvány intézményi formája lesz a kétoldalú tudományos, társadalmi és kulturális együttműködés megerősítésének, és megítélése szerint jó megoldás volt az alapítvány létrehozása.

A magyar és lengyel fél együtt van jelen az EU-ban is

Andrzej Duda úgy fogalmazott: a magyar és a lengyel fél együtt van jelen az Európai Unióban, a NATO-ban, a visegrádi országok közt valamint a Három Tenger Kezdeményezésben is közösen vesznek részt, és minden területen sikereket tudnak elérni.

A lengyel elnök a katonai biztonság szempontjából fontosnak nevezte a NATO-együttműködést, azt, hogy a NATO katonái jelen vannak és láthatók a térségben.

A politikus arról is beszélt: a nemzetek biztonságának erősítése energetikai téren is fontos, ehhez szeretnék a már meglevő infrastruktúrát jól kihasználni és újakat is építeni. Andrzej Duda az országok közti gázszállítással, a lengyel gázkikötővel, valamint a Szlovákia-Lengyelország, illetve a Csehország-Lengyelország közti interkonnektorok építésével kapcsolatban kiemelte: az az érdek, hogy minél több olyan lehetőség legyen, ahol kölcsönös áramlás lehetséges annak függvényében, mire van szükség az energetikai biztonság növeléséhez, mert ez a régióban rendkívül fontos ügy. Közölte: az észak-lengyelországi Swinoujscie városában már működik gázkikötő, ha Horvátországban is megvalósul egy ilyen beruházás, akkor lehetőség lesz arra, hogy egy észak-déli gázfolyosót építsenek ki.

Andrzej Duda elmondta, fontos az is, hogy a régió közlekedési lehetőségeit javítsák, és bár a Három Tenger Kezdeményezés egyeztetései egyre gyorsabban haladnak, mivel lehetséges, hogy bizonyos partnerországoknak vannak finanszírozási nehézségei, tervezik egy alap létrehozását, ami segítheti a kezdeményezések végrehajtását.

Andrzej Duda lengyel államfő és Áder János köztársasági elnök

(MTI-fotó: Kovács Tamás)

Áder: Mindig megadtuk egymásnak a tisztelet, a segítség és a hála gesztusát

A tisztelet, a segítség és a hála három gesztus, amelyet barátként mindig megadtak egymásnak a magyarok és a lengyelek – mondta Áder János köztársasági elnök pénteken Veszprémben.

Az államfő lengyel kollégájával együtt részt vett a magyar-lengyel barátság napja alkalmából rendezett díszelőadáson. Az előadás előtt mondott beszédében kiemelte: „a magyarok és lengyelek közötti – Európa történetében példátlan – rokonlelkűség” sohasem csak a nagypolitikában kapcsolta össze őket, annál sokkal mélyebben él, „hagyományban, áldozatkészségben, szabadságszeretetben”. Úgy fogalmazott, „önmagunkra ismerünk a másik megpróbáltatásaiban vagy a bátorságban, amellyel győzni tudunk a nálunknál erősebbel szemben”.

A két nép sokban hasonlít egymásra: ahogy közös otthonukat, Európát védelmezték, ahogy a szabadság eszméjét a rabság és a bujdosás idején is megőrizték, és ahogy mindig újrakezdték – sorolta Áder János.

2007 óta március 23. a magyar–lengyel barátság napja

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg idén a magyar–lengyel barátság napját, amelynek eseményeit felváltva tartják a két országban. Az idei házigazda Veszprém. Az ünnep alkalmából pénteken és szombaton hivatalos látogatást tesz Magyarországon Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök.

Az ünnep előzményei 2006. március 24-re nyúlnak vissza: akkor avatta fel Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar államfő Győrben a magyar–lengyel barátság első köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel egymásba kapaszkodó tölgyfát ábrázol. (Hasonló emlékművet avattak fel 2008-ban a dél-lengyelországi Jaroslawban.) A két köztársasági elnök által aláírt győri nyilatkozat – több szervezet és együttműködő önkormányzat javaslatára – kezdeményezte, hogy március 24-ét nyilvánítsák a magyar–lengyel barátság napjává.

Az Országgyűlés 2007. március 12-én a sok évszázados közös történelemre, a két nép barátságára és együttműködésére tekintettel – 324 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – március 23-át a magyar–lengyel barátság napjává nyilvánította, majd március 16-án hasonló határozatot hozott a lengyel szejm is.