Volner: Nem működünk együtt a szemkilövetőkkel

Nem köt választási együttműködést Vona Gábor pártja és az LMP, és nem lesz a jelenleginél szélesebb körű megállapodás az ellenzéki oldalon. Ez a lényege az elmúlt napok eseményeinek, amelyekben az LMP játszotta a főszerepet. Úgy tűnhet, a Jobbikon múlt a meghiúsult együttműködés.

Volner János, a Jobbik frakcióvezetője az M1 Ma reggel című műsorában azt mondta, pártja azért nem tett eleget Gyurcsány Ferenc március 15-ei felhívásának, hogy vegyenek részt az egyeztetésen, mert „sem a szemkilövetőkkel, sem a korrupt és bukott baloldallal” nem kívánnak együttműködni. Hozzátette, már korábban bejelentették, hogy elzárkóznak minden választási együttműködéstől.



Megjegyezte, hogy az összes közvélemény-kutatás szerint a Jobbik jelenleg Magyarország legerősebb ellenzéki pártja. A választókerületekben is a jobbikos jelölt a legerősebb és a legesélyesebb a kormányváltásra – fűzte hozzá.

A Jobbik teljes elnökségének óriási ellenérzése volt a szocialistákkal kapcsolatban. Valamint az sem merülhetett fel, hogy Gyurcsány Ferenccel valamilyen módon együttműködés szülessen – mondta Volner János. Kiemelte, azt viszont fontosnak tartották, hogy ha egy XXI. századi párttól kapnak meghívást, azt meghallgatják. Ezért ültek le az LMP-vel tárgyalni. A Jobbik frakcióvezetője megjegyezte, hogy egyes körzetekben az LMP-s jelöltek visszaléptek mások javára. De a műsorban kijelentette, hogy a Jobbik részéről nem lesz visszaléptetés. A jobbikos jelöltek önállóan mérettetik meg magukat – hangsúlyozta.

A Jobbik néppártosodásával kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a média már 2010-ben is olyannak láttatta a Jobbikot, amilyennek nem szabadott volna. Hozzátette, egy kiábrándult Fideszes szavazó számára is választható párt a Jobbik. A baloldali értékeket, sőt a baloldal fontos célkitűzéseit, mint például a méltányos nyugdíjrendszert ők is a zászlajukra tűzték és családpolitikában is az élen járnak. Volner János szerint folyamatosan cáfolják azokat a médiahazugságokat, amely szerint a párt lebontaná a kerítést, ennek épp az ellenkezője igaz: a Jobbik javasolta a kerítés megépítését.