Orbán: A bevándorlás a legfontosabb téma hazánk szempontjából

A bevándorlást tartja Magyarország szempontjából a csütörtökön kezdődő kétnapos EU-csúcs legfontosabb témájának Orbán Viktor. A miniszterelnök a találkozó előtt a Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozza, érvényt szereznek Magyarország érdekének, nem fogják hagyni a kerítés lebontását, a migránsok beengedését – hangzott el az M1 Híradójában.

A bevándorlás lesz Magyarország szempontjából a legfontosabb kérdés az uniós csúcson – mondta Orbán Viktor a tanácskozás kezdete előtt a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Kétezer ember dolgozik Sorosnak Magyarországon

Soros György céljaiért kétezer ember dolgozik Magyarországon – erről beszél egy hangfelvételen a milliárdos pénzét kezelő szervezet a Soros Fund Management korábbi pénzügyi vezetője – írta meg a Magyar Idők.

A milliárdos nemrég saját maga beszélt arról egy videóüzenetében, hogy most is vannak emberei, akiket támogat. Magyarországon számos, Soros György által is finanszírozott vagy hozzá köthető civil szervezet működik, például a Migration Aid, a Magyar Helsinki Bizottság, a TASZ vagy éppen az Amnesty International is.

Magyarország ellen dolgoznak

„A Soros-hálózat legalább kétezer embere dolgozik a magyar miniszterelnök és Magyarország ellen, ők be akarnak avatkozni a magyar választásokba, és azt akarják elérni, hogy Magyarországnak bevándorláspárti kormánya legyen” – így reagált Kovács Zoltán Tracie Ahern hangfelvételére. A kormányszóvivő hozzátette: elvárják az érintett szervezetektől, hogy tegyék közzé, kik tartoznak Soros György emberi közé.

Hangsúlyozta, a magyar kormány ellenáll minden olyan befolyásolási és politikai kísérletnek, amely megpróbálja megváltoztatni a kabinet bevándorláspolitikáját és bevándorlóországgá tenné Magyarországot.