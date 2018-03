Gaudi-Nagy Tamás: Megszületett a Jobbik őszödi beszéde

„Nem azok voltak, akiknek láttatták magukat” – erről beszélt egy interjúban a Jobbik szóvivője. Mirkóczki Ádám a párt korábbi irányvonaláról azt mondta, „a párt 2010 előtti irányvonala csak színjáték volt, és Vona Gábor már évekkel ezelőtt beszélt arról, hogy aki náci romantikára vágyik, annak el kell hagynia a Jobbikot”. Gaudi-Nagy Tamás, a párt egykori országgyűlési képviselője szerint Mirkóczki Ádám nyilatkozatával megszületett a Jobbik őszödi beszéde – hangzott el az M1 Híradójában.

„Vona Gábor már 2012 körül nyíltan beszélt a pártban arról, hogy aki náci romantikára vágyik, az csináljon magának másik pártot” – így fogalmazott Mirkóczki Ádám kedden a zugló tévének adott interjúban. A szóvivőt arról kérdezték, hogyan mehetett végbe több ezer jobbikosban egyszerre az az irányváltozás, amelyet a párt azóta is követ. Mirkóczki Ádám szerint a régi jobbikosok még náci romantikára vágytak, de – mint fogalmazott – a Jobbik eredeti irányvonala csak színjáték volt.

„Nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat”

„Amikor egy párt kívülről igyekszik a parlamentbe, akkor az kicsit olyan, mint a zenei élet. A botrányok akkor nem jöttek rosszul, mert legalább tudtak rólunk. De igazából mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Azt is mondhatnám, hogy az a retorika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz” – mondta Mirkóczi Ádám.

„Megszületett a Jobbik őszödi beszéde” – így reagált a nyilatkozatra Gaudi-Nagy Tamás, a jobbik volt országgyűlési képviselője. Az egykori politikus a Magyar Időknek azt mondta, azzal, hogy a párt 2010 előtti retorikáját Mirkóczki Ádám hamisnak állította be, elismerte, hogy ő és néhány társa korábban hazudott. „Ezt tekinthetjük akár a Jobbik őszödi beszédének is – fogalmazott, és hozzátette, azzal, hogy „a Jobbik akkori híveit nácinak nevezte, Mirkóczki Ádám szembeköpte mindazokat, akik előremozdították a Jobbikot.”

Egyre több támadás éri Vona Gábort

Az elmúlt hetekben ismét egyre több volt és jelenlegi jobbikos támadta Vona Gábort a párt balra tolódása miatt. Rubi Gergely volt jobbikos országgyűlési képviselő például egy lakossági fórumon kérte számon a pártelnököt azért, mert szerinte elvette a Jobbik lelkét.

Novák Előd, aki ugyan már nem országgyűlési képviselője, de még mindig tagja a Jobbiknak, úgy fogalmazott, alapítson új pártot az, aki új utakra akar lépni.

A Jobbik egyik jelenleg is aktív politikusa, Morvai Krisztina pedig tavaly év végén jelentette be, hogy mandátuma lejárta után otthagyja a Jobbikot, mert az feladta az eredeti értékrendjét. Korábban több helyi szervezet is nyíltan nekiment Vona Gábornak és a Jobbik vezetőségének.

A Jobbik egykori szimpatizánsai is sorra rendezték a tiltakozó akciókat. A párt csalódott hívei Debrecenben még a párt logójával díszített zászlót is megtaposták.