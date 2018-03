Karácsony Gergely szerint nincs Soros-terv

Nincs Soros-terv, bárki bármit mond – így reagált Karácsony Gergely arra a hírre, hogy kétezer ember dolgozhat Magyarországon azért, hogy Soros György akarata érvényesüljön. Újságírók megkérdezték az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjét, azt mondta, nem hallotta a hangfelvételt, de szerinte biztos, hogy nincs Soros-terv – hangzott el az M1 Híradójában.

A Soros György pénzét kezelő szervezet, a Soros Fund Management korábbi vezetője arról beszél egy hangfelvételen, hogy Soros György céljaiért kétezer ember dolgozik Magyarországon – erről írt a Magyar Idők.

Tracie Ahern ezen elismeri, hogy Soros György alapítványait, köztük a Nyílt Társadalom Alapítványt is eszközként használja fel arra, hogy politikai véleményét érvényesítse. Ezek a szervezetek mostanra olyan összefüggő, egységes hálózattá váltak, amelyeknek köszönhetően a spekuláns keze elér egészen Európáig.

Soros Györgynek kétezer ember dolgozhat Magyarországon

Magyarország kapcsán arról beszélt, hogy Soros György mostanra már valószínűleg több milliárd dollárt költött el magyarországi alapítványain keresztül, és csak Magyarországon legalább kétezer embere dolgozik azon, hogy érvényre juttassa akaratát.

Magyarországon számos, Soros György által is finanszírozott, vagy hozzá köthető civil szervezet működik, például a Migration Aid, a Magyar Helsinki Bizottság, a TASZ vagy éppen az Amnesty International is. A spekuláns támogatását számos másik alapítvány és egyesület is élvezi.

Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje (Fotó: MTI)

Ilyen például a Romaversitas Alapítvány, és ilyen volt az azóta megszűnt Magyar Soros Alapítvány is. Az előbbinek igazgatója, az utóbbinak programvezetője volt Daróczi Gábor, aki jelenleg Karácsony Gergely árnyékkormányának a tagja. Az MSZP–Párbeszéd neki szánná az oktatási minisztériumot.

A paksi beruházást ellenző, szakpolitikai intézetként működő Energiaklub működéséhez is hozzájárult Soros György. A szervezet az utóbbi pár évben mintegy 40 millió forintot kapott tőle. Az Energiaklub elnöke, Ámon Ada, aki szintén a szocialisták árnyékkormányának tagja. Neki a környezetvédelmi minisztériumot adná Karácsony Gergely.

Az esélyegyenlőségi ügyeket pedig annak a Hegyesiné Orsós Évának szánja az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, aki szintén az egyik Soros-alapítvány vezetőségében dolgozott.

Karácsony Gergely: Nincs Soros-terv

Ezek után az M1 munkatársai megkérdezték Karácsony Gergelytől, hogy nem érzi-e problémásnak azt, hogy árnyékkormányának több tagja is Soros György szervezeteitől kaptak vagy kapnak most is fizetést. Karácsony Gergely szerint ez nem probléma, mert a jelenlegi kormány több tagját is támogatta Soros György.

A hangfelvétellel kapcsolatban is kíváncsiak voltak Karácsony Gergely véleményére, aki erre azt válaszolta, ő nem ismeri a hangfelvételt, és nem is számít, szerinte nincs olyan, hogy Soros-terv.