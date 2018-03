Karácsony: Az Orbán-kormány veszélyezteti helyünket a megújuló Európában

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint az Orbán-kormány politikája veszélyezteti azt, hogy Magyarország részese lehessen a megújuló és szociális Európának. Karácsony Gergely szerdán hazugságnak nevezte, hogy bevándorlóországgá tennék Magyarországot.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, miután találkozott 51 ország Magyarországra akkreditált magas rangú diplomatájával Budapesten, azt mondta: arról adott tájékoztatást most – és hét eleji brüsszeli megbeszélésein is -, hogy Magyarország helye a megújuló és szociális Európában van. Hozzátette: az EU-ban háborús helyzetet eredményező Orbán-kormány politikája azonban veszélyezteti, hogy Magyarország is részese lehessen ennek az európai közösségnek.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

A miniszterelnök-jelölt a sajtótájékoztatón kitért arra, brüsszeli tárgyalásain elhangzott, hogy a súlyos korrupciós kockázatokkal terhelt és átláthatatlan pályázatok miatt felfüggeszthetik az uniós támogatások kifizetését Magyarországnak. Karácsony Gergely közölte, ha ő lesz a miniszterelnök, akkor Magyarország azonnal csatlakozni fog az uniós ügyészséghez és mindent megtesz azért, hogy az uniós pénzeket átláthatóan, a választópolgárokhoz a legközvetlenebbül eljutó módon osszák el.

Az uniós forrásokat a humánágazatra, az egészségügyre, a szociális ellátórendszerre költik majd – mondta. Karácsony Gergely szerint igaztalanok, hazugok, teljesen alaptalanok azok a vádak, amelyek szerint az ellenzék arra készül, hogy bevándorlóországgá tegye Magyarországot. Kormánya nem fogja támogatni a kötelező betelepítési kvótákat, de támogatja majd az európai megoldás megtalálását, és Magyarország a végrehajtásából, például a határvédelem megerősítésével, kiveszi részét – jelentette ki.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke (MTI Fotó: Soós Lajos)

Megjegyezte, Magyarországon nincs migrációs nyomás, ide senki nem akar bevándorolni, innen kivándorolni akarnak az emberek. Ha bárkit be akarnának telepíteni Magyarországra, akkor azokat a magyar állampolgárokat, akik az elmúlt időszakban elhagyták az országot – tette hozzá. Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint a diplomaták is érzik, amit a magyar emberek többsége, azt, hogy a kormány megbukott, ebben a formában nem folytathatja tovább munkáját. Utalva arra, hogy hány választókerületben nem indít jelöltet az MSZP, azt mondta, az elmúlt hónapokban 48 bizonyítékát adták annak, hogy ezt a kormányt le akarják váltani.

A pártelnök szerint a következő 19 napban a választók előtt a következő döntés van: Karácsony vagy Vona. Hozzátette: nem gondolják, hogy az MSZP-Párbeszédnek együtt kellene működnie azzal a párttal, amely “a Fidesz tartalékaként” folytatná a mostani kormány munkáját. Továbbra is nyitottak azonban azok felé, akik a választókerületekben az esélyes jelölteknek “lehetőséget kívánnak teremteni a biztosabb győzelemre”.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, országgyűlési képviselőjelölt (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

A választási együttműködést firtató kérdésekre Karácsony Gergely úgy válaszolt, örülnek, hogy az LMP-s jelölt visszalépett a főváros 15. választókerületében Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke javára. Nyitottak arra, hogy ezt viszonozzák, de ez egy megállapodás részeként, formális tárgyalásokon történhet meg – mondta, megjegyezve, mindehhez nemcsak Kunhalmi Ágnes körzetében kellene az LMP-nek visszalépnie.

Szólt arról is, hogy az Együtt-tel napokon belül tárgyalnak, és szerinte a korábbi konfliktusok feloldhatók, ha a felek akarják. Azt mondta, az a céljuk, hogy választópolgárok dolgát könnyebbé tegyék, azaz a lehető legtöbb választókerületben még egyértelműbbé tegyék, ki az esélyes kihívó. Kitért arra, hogy a választókerületi közvélemény-kutatások – beleértve a csepelit is – azt mutatják, ahol az MSZP-Párbeszéd állított jelöltet, ott az a jelölt a legesélyesebb. “Esélyes jelölteket nem érdemes leszedni a küzdelemből” – fogalmazott, jelezve ugyanakkor, a megállapodás érdekében az MSZP-Párbeszédnek is kell gesztusokat tennie.

Juhász Péter, az Együtt elnöke (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Molnár Gyula hozzátette: a kormány leváltására jobboldali vagy baloldali alternatíva van. A baloldali alternatívát Karácsony Gergely és az MSZP-Párbeszéd szövetsége jelenti, ehhez lehet csatlakozni. A pártoknak szóló ajánlatuk ezért annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy tudják-e ezt az alternatívát erősíteni, vagy úgy látják, van egy másik út is az 1-2 százalékos pártok előtt – fogalmazott. Ez nem diktátum, ez továbbra is az együttműködés lehetősége – hangoztatta.

Karácsony Gergelyt megkérdezték, mi a véleménye arról, hogy Soros György pénzügyi alapjának volt vezetője egy kiszivárgott hangfelvétel szerint arról beszélt, Magyarországon 2000 ember dolgozik a Soros-terv megvalósításán. A politikus azt mondta, nem ismeri a hangfelvételt, nincs róla véleménye. Közölte, nincs Magyarországon Soros-terv, bárki bármit mond egy hangfelvételen, Magyarországon Orbán-terv van, ami arról szól, hogy Magyarországot kivezetik az EU-ból.

Soros György magyar származású amerikai üzletember, a Közép-európai Egyetem (Central European University, CEU) alapítója (Fotó: Getty Images/Bloomberg/Simon Dawson)

Arra a felvetésre, nem érzi-e problémásnak, hogy árnyékkormányának több tagja is “Soros György szervezeteitől kapott vagy kap fizetést”, a miniszterelnök-jelölt azt mondta, árnyékkormánya tagjainak semmivel sincs több közük Soros Györgyhöz, mint Orbán Viktornak, aki Soros-ösztöndíjas volt.

A zuglói Paskál utcai mecsetre vonatkozó kérdésekre Karácsony Gergely – aki a kerület polgármestere – elmondta, sem politikusként, sem polgármesterként, sem miniszterelnök-jelöltként nincs befolyása arra, hogy Magyarországon ki, hogyan gyakorolja hitét. Nem követi, hogy a mecsetben milyen előadások, szertatások vannak – mondta, közölve azt is, a helybeliek közül korábban senki nem kereste meg, hogy problémája lenne azzal, ha a mecset odatelepül.