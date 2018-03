Jobbik: a Fidesz kettős beszédet alkalmaz a migrációról

A Jobbik azzal vádolja a Fideszt, hogy kettős beszédet alkalmaz a migrációval kapcsolatban.

Toroczkai László, az ellenzéki párt alelnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette: miközben a Fidesz számára arról szól az egész 2018-as választási kampány, hogy megvédi Magyarországot a migrációtól, aközben múlt csütörtökön a párt valamennyi európai parlamenti képviselője megszavazta annak a menekültügyi, migrációs és integrációs alapnak a 2019-re vonatkozó finanszírozását, amely tulajdonképpen a bevándorlók letelepedését segíti az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Rosszul van Toroczkai LMP-sek látványától

Ez az alap az, amely Budapesten már a bevándorlók lakhatását is támogatja – közölte, hozzátéve: ez ismét egy kettős beszéd. Az alelnököt kérdezték Vona Gábor pártelnök és Szél Bernadett, az LMP társelnöke előző esti találkozójáról. Úgy reagált: az LMP-vel különösebben nincs értelme tárgyalni, hiszen teljesen világos és egyértelmű, hogy az ellenzék vezető ereje mára a Jobbik, amelynek egyetlen egy választókerületben sem szabad visszaléptetni a jelöltjeit, ugyanis azok a legjobbak.

Az LMP kezd úgy viselkedni, mint egy “politikai prostituált” – fogalmazott, bírálva, hogy a párt az MSZP-vel és a DK-val is tárgyal, miközben a Jobbikkal is szeretne. Toroczkai László azt is valószínűsítette, hogy az LMP-től került ki az a hanganyag, amely szerint Farkas Gergely, a Jobbik képviselője anyagi ellenszolgáltatást kínál cserébe az LMP egyik jelöltjének visszalépéséért. Ez is azt mutatja, hogy az LMP valamiféle kettős játékot játszik – értékelt, hozzátéve: bízik benne, hogy jobbikos jelöltek semmiféle pénzt nem kínálnak visszalépéshez.

Azért sem kell az LMP-vel tárgyalni, mert a társelnökét, Hadházy Ákost a saját választókerületében, Szekszárdon a felmérések szerint a jobbikos jelölt, Szabó Balázs is megelőzi, noha ő – Hadházy Ákossal ellentétben – nem kap országos médianyilvánosságot. ”Nemcsak az értékrendünk áll nagyon távol egymástól, hanem én személy szerint is rosszul vagyok néhány LMP-s politikus látványától is” – jegyezte meg Toroczkai László.

A vasárnapi baloldali egyeztetést firtató kérdésre pedig azt szögezte le: a Jobbik országos választmánya nagyon egyértelműen fogalmazott, a Jobbik egyedül készül leváltani a kormányt, illetve semmilyen koalíciós vagy szövetségkötéssel kapcsolatos tárgyalásra nem kerülhet sor sem a Fidesz és a Jobbik között, sem az MSZP vagy a DK és a Jobbik között.