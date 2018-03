„Kampány Szerencsen. Hajrá, Koncz Ferenc” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos Facebook oldalán magyar és angol nyelven. A kormányfő Szerencsen arra kérte a lakosságot, hogy támogassák Koncz Ferencet annak érdekében, hogy parlamenti képviselővé választhassa őt a választókerület népe.

„Önök is láthatják, hogy Európa komoly bajban van. Lehet, hogy ez innen kevésbé nyilvánvaló, de most, hogy már a modern technológia segítségével mindenkinek van saját ablaka a világra, láthatják, hogy milyen állapotok vannak, és azt is, hogy kevés ország tudta magát megvédeni mindettől” – fogalmazott Orbán Viktor Szerencsen.

„A lengyelek, a csehek, a szlovákok, mi még azért jól álljuk a sarat, de csak azért, mert a parlamentben olyan többségünk volt az elmúlt időszakban, hogy nem lehetett bennünket sem megfélemlíteni, sem megzsarolni” – fűzte hozzá a miniszterelnök.

„Arra szeretném kérni Önöket, hogy mindenkinek, munkatársnak, szomszédnak, családtagnak mondják el, hogy nem egyszerűen egy választást kell megnyerni, hanem az országot kell megvédeni, és a jövőnket kell bebiztosítani. Rendet akarunk, nyugalmat és munkát” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Ne adjuk méltatlan, a hazát megvédeni képtelen, vagy arra nem is vállalkozó emberek kezébe Magyarország sorsát” – tette hozzá.