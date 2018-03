Mráz: Az ellenzék kormányképtelen

Nem állapodtak meg egymással a választási együttműködésről az MSZP–Párbeszéd, az LMP és a Demokratikus Koalíció vezetői a vasárnap délutáni egyeztetésén. Az elemző szerint a pártok már csak úgy tesznek, mintha össze akarnának fogni.

A meghívás, illetve a meghívó személy továbbra is azt mutatja, hogy a legügyesebb politikus az ellenzéki térfélen Gyurcsány Ferenc – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Mint mondta, ő volt az egyetlen, aki március 15-én, a választás előtt 3 héttel olyat tudott mondani, amely a következő néhány nap eseményeit meghatározta.

Ugyanakkor egyik ellenzéki politikus sem gondolkodik az összefogásban, mindenki hamiskártyás, és úgy tesz, mintha össze akarna fogni – mondta a szakember.

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (MTI-fotó: Illyés Tibor)

Kifejtette: ha minden baloldali politikus összefogna, akkor is kérdéses, meghaladná-e a Fideszt, és arra sincs garancia, hogy baloldal és a Jobbik összefogása elegendő lenne.

Nagy az ár

Az összefogásnak van ára, hiszen ha visszalép az egyik jelölt más javára, akkor a vesztes jelöltként sem kap töredékszavazatot a választási rendszerben, ha lemond a lehetőségről, és nem indít jelöltet, lemond a töredékszavazatokról is, ami kevesebb mandátumot eredményez.

A másik kérdés pedig az identitásveszteség, hiszen ha az LMP összefog Gyurcsány Ferenccel, akkor az a párt elmúlt 10-12 évét a beárnyékolja és azt üzeni saját választóinak, hogy mindaz, amiről beszéltek, csak aktuálpolitikai érdek volt – mondta Mráz Ágoston Sámuel, és kiemelte, hogy az LMP 2008 körül éppen Gyurcsány Ferenc ellenében szerveződött meg.

Az igazi elárulása a pártnak az lenne, ha megállapodna a DK vezetőjével, ha pedig választási vereséget szenved, akkor identitását, eredetét árulja el, és nem nyer semmit az LMP – emelte ki.

Kitért arra is, hogy a baloldali pártok nem kívánnak a Jobbikkal együttműködni, annak ellenére, hogy Karácsony Gergely korábban azt mondta, az ördöggel is hajlandó szövetkezni. Azóta mintha menekülne saját gondolatától, és most már azt mondja, a Jobbikra leadott szavazat elvesztegetett szavazat – közölte Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint a baloldali pártok nem fognak visszalépni a Jobbik javára.

Egy olyan párt, amely elárulja identitását és elveszíti törzsszavazóit, hiába keres új szavazókat, és kudarcra van ítélve. A közvélemény-kutatások által is alátámasztott feltételezés az, hogy a Jobbik nem szerepel jól a választásokon, legfeljebb az ellenzéki pártokkal szembeni elégedetlenség jeleként másodlagos-harmadlagos választásként kerülhet elő – mondta.

Elégedetlenek az ellenzékiek

Ha abban nem tudnak egyetérteni, hogy néhány választókerületben ki legyen az első, és ki lépjen vissza, akkor hogyan értenének egyet abban, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra kell-e költeni, hogy az Európai Unióban milyen politikát kell folytatni, vagy éppen kiket kell megadóztatni? – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, és hangsúlyozta, hogy az összkép azt mutatja, hogy az ellenzék kormányképtelen.

Hangsúlyozta: az ellenzéki választópolgárok elégedetlenek az ellenzék teljesítményével. A szakember biztos benne, hogy a választásokat követően az ellenzéki térfélen nagy átrendeződés várható.

Mivel kevés az esélye, hogy 2018 áprilisában megalakuló kormánynak tagja legyen a DK. Gyurcsány Ferenc célja ezért inkább az, hogy a következő választásra egy megerősödött, egységes baloldalt szervezzen. Ehhez arra van szüksége, hogy a DK bekerüljön a parlamentbe, és hogy az MSZP ne legyen erősebb, mint a Demokratikus Koalíció – ez mostani tudásunk szerint garantálható Mráz Ágoston Sámuel szerint.