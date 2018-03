Gyurcsány: Az LMP veszélyeztetheti a kormányváltást

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az LMP „mandátumok sorát” veheti el az ellenzéktől és veszélyeztetheti a kormányváltást azzal, ha koordináció nélkül indítja el fővárosi jelöltjeit.

Gyurcsány Ferenc hétfői budapesti sajtótájékoztatóján az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK vezetőinek vasárnap esti találkozójáról azt mondta, hogy a szocialisták és a DK ki akarták szélesíteni a két párt korábbi megállapodását, az LMP viszont “konkrét javaslat nélkül érkezett és konkrét javaslat megtétele nélkül távozott”. Nem sikerült megtudni tőlük, hogy mit kérnének egy együttműködés során a Jobbiktól, illetve a szocialistáktól és a DK-tól – fogalmazott a politikus. Nem lehet attól függővé tenni a Lehet Más a Politika megállapodási szándékát, hogy az LMP vagy a demokratikus ellenzék bármely másik pártja képes-e egyezségre jutni a Jobbikkal – szögezte le Gyurcsány Ferenc, aki szerint ez az előfeltétel indokolatlan és elfogadhatatlan.

Gyurcsány Ferenc megismételte: tárgyalni kell a Jobbikkal, de a tárgyalásoknak nem választási együttműködésről vagy közös kormányzásról kell szólniuk, hanem arról, hogy hogyan működnek majd együtt a parlamentben “Orbán bűnös rendszerének lebontásában”. A csütörtöki meghívásnak az is része volt, hogy a Jobbikkal nincs választási együttműködés – emelte ki. A DK abban bízik, hogy a következő három hétben az LMP – a Jobbikkal folytatott tárgyalásoktól függetlenül – megállapodik a demokratikus ellenzéki pártokkal – felelte egy kérdésre. A vasárnapi egyeztetésre azokat a pártokat hívták meg, amelyeknek megvan a parlamenti bejutáshoz szükséges támogatottsága – reagált arra, hogy az Együtt kifogásolta, hogy ők nem kaptak meghívót.

A pártelnök az LMP-s Vágó Gábor vasárnapi, a vendéglátót részegséggel vádoló szavaira úgy reagált: nem lehet emberi becstelenséggel tisztességes politikát építeni. Gyurcsány Ferenc a saját és Molnár Csaba DK-alelnök nevében is visszautasította “az emberi aljasságnak ezt a megnyilvánulását”. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalásra vidékről érkezett egy olyan autóval, amelyet ő vezetett és amelyben felesége és hároméves gyermekük is ott ült. A pártelnök a feltételezést is kikérte magának, hogy – a szabálysértés mellett – felesége és gyermeke életét veszélyeztetné.

A politikus egy újabb témáról beszélve felhívta a figyelmet arra a hírre, hogy a határon túlról érkező 438 ezer szavazási kérelemből 365 ezret már névjegyzékbe vettek. A határon túl élőket, néhány adatuk birtokában bárki regisztráltathatja a tudtukon kívül és bárki szavazhat is a nevükben, mindezt úgy, hogy a névjegyzék sem nyilvános – értékelte. Hangsúlyozta, korábban a Nemzeti Választási Iroda is “több mint aggályosnak” tartotta a kettős állampolgárok szavazási eljárását. Egy másik témára áttérve elmondta, írásbeli kérdéssel fordult a miniszterelnökhöz, amelyben azt tudakolta, mit tesz a kormány annak érdekében, hogy megvédjék a magyar választást az orosz beavatkozástól. Szavai szerint a kormányfő nevében válaszoló Pintér Sándor belügyminiszter nem adott érdemi választ arra, hogy létezik-e ilyen kockázat és dolgoznak-e ennek elhárításán.

Gyurcsány Ferenc azt is közölte, hogy az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke alaptalannak találta a Magyar Idők főszerkesztője által ellene kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárást, ezért az ügyet lezárta. A pártelnököt megkérdezték a Magyar Időkben megjelent állításról, miszerint a Migration Aid illegális adatbázisokat épített a tranzitzónákban. Azt felelte, hogy a lapot nem tartja olyan hiteles forrásnak, hogy a hírt kommentálja.