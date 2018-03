Gyurcsány csalódott a Jobbikban, nincs megállapodás az ellenzéknél

A lehetséges választási együttműködésről tárgyaltak ma a DK-nál az LMP és az MSZP-Párbeszéd vezetői. Az egyeztetés után Karácsony Gergely azt mondta: csak abban értettek egyet, hogy egyetértés kell, vagyis egyelőre semmiben sem sikerült megegyezniük. Szél Bernadett szerint ők csak akkor folytatják a tárgyalásokat, ha a Jobbik is jön. Vona Gábor viszont Gyurcsány Ferenc meghívása ellenére nem vett részt a találkozón.

Az LMP tagjai érkeztek meg elsőként vasárnap a DK pártirodájába. Szél Bernadettéket Gyurcsány Ferenc üdvözölte, majd köszönés után csak annyit mondott: bemegyünk. Az LMP miniszterelnök-jelöltje viszont megállt az újságíróknak. Az M1 riporterének azt mondta: akkor lenne boldog, ha a tárgyalóteremben Vona Gábor várná.

Nem sokkal később Molnár Gyula és Karácsony Gergely is befutott. Az egyeztetés előtt az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: reméli, hogy újratárgyalják a 106 egyéni körzet elosztását is.

Gyurcsány Ferenc március 15-én hívta tárgyalóasztalhoz az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik képviselőit. A jobbikosok közül azonban senki sem jelent meg az egyeztetésen. A pártok végül mindössze egy órán keresztül tárgyaltak. A zárt ülésről először a DK szóvivője jött ki, majd – némileg tétovázva – az LMP-s Ungár Péter.

A sajtótájékoztatókat végül Karácsony Gergely kezdte. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nem állapodtak meg semmiben, de legalább abban egyetértettek, hogy most már tényleg egyetértés kell. Karácsony Gergely szerint legkésőbb a választások napjáig ez sikerül is.

A Jobbik nem vett részt az egyeztetésen

Gyurcsány Ferenc azzal kezdte a beszédét, hogy csalódott, amiért a Jobbik nem jött el, de szerinte az egyeztetés így is sikeres volt. A DK elnöke végül azt kérte az LMP-től, hogy akkor is folytassák a tárgyalást, ha a Jobbik nem vesz részt az együttműködésben.

Szél Bernadett viszont már az egyeztetés utáni sajtótájékoztatót sem a többi párttal közösen tartotta. Az LMP miniszterelnök-jelöltje az újságíróknak azt mondta: hétfőn megpróbálja meggyőzni a Jobbikot is az együttműködésről. Szerinte ugyanis az LMP részéről vagy Vona Gáborral is lesz megállapodás, vagy a többi párttal sem.

Nem született megállapodás a baloldali pártok egyeztetésén

Nem állapodott meg egymással a választási együttműködésről az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Demokratikus Koalíció a három párt, illetve pártszövetség vezetőinek vasárnap délutáni fővárosi egyeztetésén.

A Demokratikus Koalíció irodájában tartott megbeszélést követően Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta, tudták, hogy a mostani tárgyalás csak egy folyamat kezdete lehet, ezért nem is gondolták, hogy vasárnap „bármiben megállapodásra” jutnak. Azt viszont fontos előre lépésnek és a választók felé küldött üzenetnek nevezte, hogy egy asztalhoz ültek. Tudomásul veszik, hogy a megbeszélésre meghívott Jobbik nem hajlandó velük tárgyalni – közölte, de egyúttal arra kérte a baloldali pártokat, hogy ez ne korlátozza őket az egyéni választókerületi együttműködésben.

A Párbeszéd társelnöke hangsúlyozta, hogy a demokratikus ellenzéki pártok szavazói sokkal nyitottabbak egymás jelöltjeinek elfogadására, mint a Jobbik szavazói. Azt is leszögezte, hogy a kormányt „balról lehet leváltani”.

A politikus megjegyezte, reméli, hogy az LMP is kész lesz a további egyeztetésekre.

A sajtótájékoztatón és a tárgyaláson részt vett Molnár Gyula, az MSZP elnöke, aki az esetleges visszalépésekről beszélve hangsúlyozta, hogy 2014-ben 14 körzetet nyerhetett volna az ellenzék, ha már akkor együttműködnek. Ma ennél jobbak a számok, a három baloldali párt koordinációja megakadályozhatná a Fidesz többségét – jelentette ki. Egy kérdésre válaszolva azt mondta nem tudják elképzelni, hogy az LMP egyfajta közvetítőként helyettük tárgyaljon az egyéni választókerületi koordinációtól a Jobbikkal.

A sajtótájékoztatón a megbeszélést eredetileg összehívó Gyurcsány Ferenc DK-elnök úgy fogalmazott, értik az LMP álláspontját, hogy a Jobbikkal is szeretnének „választási együttműködése törni”, de a kormányváltás elsődleges feltétele az, hogy a vasárnap tárgyalóasztalhoz ülő három pártszövetség megállapodjon.

Az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK szavazói – egyeztetett indulás esetén – elegendő helyen képesek megverni a Fideszt ahhoz, hogy a kormánypárt kisebbségbe szoruljon – mondta. Hangsúlyozta, hogy a DK az MSZP után az LMP-vel is kész egy széles körű megállapodást kötni az egyéni választókerületi jelöltekről.

Budapest, 2018. március 18. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje (b) újságíróknak nyilatkozik miután az ellenzéki pártok egyeztetést tartottak a DK központi irodájában 2018. március 18-án. Mellette Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke. A tárgyalást Gyurcsány Ferenc kezdeményezte, meghívta az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit. A Jobbik nem fogadta el a meghívást. MTI Fotó: Illyés Tibor

Gyurcsány Ferenc külön kiemelte, az LMP-vel való együttműködésüknek nem akadálya és nem feltétele, hogy hétfőn miben állapodik meg a Jobbikkal.

Az LMP delegációja nem a DK sajtótermében, hanem az épület előtt válaszolt az újságírók kérdéseire. Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt azt mondta, hogy a kormányváltás csak teljes ellenzéki koordinációval valósítható meg, de „az LMP-n kívül más nincsen, aki elkötelezett ebben az irányban”.

Szél Bernadett úgy fogalmazott: hétfőn tárgyalnak a Jobbikkal, mert megpróbálnak valamilyen konszenzust találni az ellenzéki oldalon. Hozzátette, a 2014-es választás és a kutatások is azt mutatják, hogy balról nem lehet leváltani az Orbán-kormányt, ehhez szélesebb együttműködésre van szükség.

A kormányfőjelölt azt is megjegyezte, Gyurcsány Ferenc március 15-i meghívását úgy értelmezték, hogy a DK a Jobbikkal is hajlandó együttműködni, és csak most derült ki számukra, hogy ez nem így van.

Leszögezte, „értékközösséget mi nem kívánunk vállalni, se jobbra, se balra senkivel”, de a hódmezővásárhelyi polgármester-választás megmutatta, hogy ha az ellenzéki pártok önmérsékletet tanúsítanak és vannak megfelelő jelöltjeik, akkor képesek nyerni.