Orbán Viktor a szélsőséges időjárás miatt meglátogatta az operatív törzset

Orbán Viktor utasította a belügyminisztert, hogy minden lehetséges erőt és eszközt mozgósítson annak érdekében, hogy a négynapos hétvége utolsó napján biztonságban térhessenek haza a magyarok. A miniszterelnök ellátogatott az operatív törzshöz, hogy maga is megbizonyosodjon arról, hogy a szervek felkészültek a várható nehézségekre.

Orbán Viktor maga akart meggyőződni arról, hogy a rendkívüli időjárási helyzetben az operatív törzs megtett-e minden lehetséges biztonsági intézkedést, hogy a hosszú hétvége után mindenki biztonságosan térhessen vissza otthonába, ezért ellátogatott az operatív törzs székhelyére, erről tanúskodik egy, a Facebookon közzétett videó is.

A miniszterelnök a helyszínen konzultált a szakemberekkel: a videóból megtudhatjuk, hogy vasárnap ónos esőre, hófúvásra, és hóesésre is számítani kell, továbbá arról is szó esett, hogy szombaton késő délután már négy megyére is piros figyelmeztetést adtak ki. Szó esett arról is, hogy a jelenlegi helyzet alapján az ország északi és keleti részei tartoznak a legveszélyeztetettebb helyek közé.

Orbán Viktor a videóban elmondta, arra utasította a belügyminisztert, Pintér Sándort, hogy minden lehetséges élőerőt és eszközt mozgósítson annak érdekében, hogy segíteni tudjanak azoknak a magyaroknak, akik a figyelmeztetés ellenére mégiscsak nekiindulnak, és haza akarnak jutni a négynapos hétvége után. A miniszterelnök szerencsés hazajutást és nyugodt hétvégét kívánt mindenkinek.