Morvai Krisztina: Az LMP közvetíthet a Jobbik és a baloldal között

Úgynevezett kétlépcsős együttműködésre készülhet a baloldal és a Jobbik – erről beszélt a Jobbik európai parlamenti képviselője a Híradónak. Morvai Krisztina szerint az összefogásban az LMP lehet a katalizátor. Szél Bernadették ugyanis vasárnap az MSZP-Párbeszéddel és a DK-val, hétfőn pedig a Jobbikkal is egyeztetnek. Így, ha születik megállapodás, akkor Vona Gábor – közvetve – Gyurcsány Ferenccel és a szocialistákkal is együttműködhet. Szél Bernadett szombaton azt is elismerte: azon fog dolgozni, hogy elsimítsa az ellentéteket a pártok között.