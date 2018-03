Helyesírási hibáktól hemzseg Karácsonyék hirdetése

Tele van helyesírási és tördelési hibákkal az MSZP-Párbeszéd miniszterjelöltjeit bemutató hirdetés, amely az egyik napilapban jelent meg. Erre a mandiner.hu figyelt fel. A miniszterjelölt szót például hét alkalommal írták le kötőjellel. Érdekesség, hogy a legtöbb elírás éppen az oktatási miniszterjelölt szövegében van. A pártszövetség miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely szerint ez nem politikai probléma, a tördelőt kell kirúgni a bakik miatt.

Az egyetlen valódi alternatíva Magyarországnak – ezzel a címmel jelent meg az MSZP-Párbeszéd hirdetése a Népszavában. A szöveg hemzseg a hibáktól: tördelési bakik, helyesírási hibák és rosszul leírt szavak követik egymást –erre hívta fel a figyelmet a mandiner.hu.

A pártszövetség miniszterjelöltjeit bemutató hirdetésben leggyakrabban éppen a miniszterjelölt szót rontották el: összesen nyolcszor írták le tévesen, kötőjellel.



Továbbá különírva szerepel például a nyolcórai szó és több helyre is vesszőt tettek, ahová nem kellett volna. Az egészségügyi miniszterjelölt szövegébe pedig éppen a kórházakig szó került be helytelenül. A legszembetűnőbb mégis az, hogy a legtöbb hiba éppen az oktatásiminiszter-jelölt bemutatkozójában van. Egyebek mellett az ösztöndíjak és az iskolarendszer szavak is tévesen szerepelnek benne.

Az M1 Híradó stábja megkérdezte Karácsony Gergelyt, hogyan készülnek a kormányzásra vagy egy oktatási reformra, ha egy rövid hirdetésben sem tudják megjeleníteni helyesen elképzeléseiket. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nem ők, hanem a tördelő a hibás a bakikért.

„Ki kell rúgnunk a tördelőt, de azt gondolom ez nem egy politikai probléma” – felelt Karácsony Gergely.

A hirdetésben egyébként hangsúlyozzák: a bemutatott miniszterjelöltek mind szakemberek, akik már sokat tettek saját szakterületükön és eddigi munkásságuk alapján teljesen világos milyen irányba vinnék majd az általuk vezetett minisztériumokat.