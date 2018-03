A háttérben egyezkedik a Jobbik és a baloldal?

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc a baloldal igazi miniszterelnök-jelöltje, aki most épp arra szólított fel mindenkit, hogy tárgyaljanak a Jobbikkal. Az LMP és az MSZP-Párbeszéd szövetség rögtön el is fogadta meghívását a közös egyeztetésre – a Jobbik visszautasította a felszólítást; az ellenzéki párt egy volt képviselője szerint viszont a színfalak mögött már folyik az egyeztetés.

Gyurcsány Ferenc megszabta az új irányt a baloldal számára, ami az, hogy a Jobbikkal is együtt kell működni – erről beszélt Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője korábban az MTI-nek azt is mondta: egyértelművé vált, hogy Gyurcsány a baloldal igazi miniszterelnök-jelöltje és vezetője, azzal pedig, hogy már a Jobbikot is tárgyalni hívja, egyértelművé vált, hogy ő a politikai jellemtelenség megtestesítője.

Nincs ok a taktikázásra, az udvariaskodásra; készek vagyunk megtenni azt, amit eddig soha: tárgyalni kell a Jobbikkal – jelentette ki március 15-én Gyurcsány Ferenc, aki 2013-ban még így beszélt az általa neonácinak nevezett pártról: „a Jobbik a magyar újnácizmus hordozója”. Még bő két héttel ezelőtt is arról beszélt, hogy „báránybőrbe bújt farkassal” egyezkedni „igazi nagy tragédia lenne”.



Március 15-én viszont már Vona Gábort is arra szólította fel, hogy üljön le tárgyalni az ellenzékkel: „tárgyalni hívom a parlamentbe való bejutásra esélyes ellenzéki pártok – az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik – vezetőit: várom őket vasárnap 17 órára”. Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke egy nappal később büszkén jelentette be, hogy az MSZP és az LMP is igent mondott Gyurcsány Ferenc kezdeményezésére.

„Az, hogy Gyurcsány Ferenc dolgozószobájában ki fog vasárnap térdepelni az ellenzéki oldalon, az minket nem érdekel” – mondta a Jobbik szóvivője, elutasítva az ajánlatot. Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott: nekik nem diktál Gyurcsány Ferenc.

„Nincs mit tárgyalni hazaárulókkal” – jelentette ki Torockzai László, a Jobbik alelnöke, aki szerint Gyurcsánnyal nem lehet egy asztalhoz ülni.

„Itt, a háttérben a szemkilövetőkkel és az SZDSZ jogutódjaival lesz egy megállapodás” – nyilatkozta az M1-nek Rubi Gergely, volt jobbikos képviselő, aki szerint a baloldali pártok és a Jobbik az utolsó pillanatban vissza fogják léptetni egymás javára a jelöltjeiket. „Aki a Jobbikra adja a szavazatot, az nagy valószínűséggel Gyurcsány Ferencet fogja támogatni, hiszen nagy valószínűséggel ezek a háttéralkuk megköttetnek, de csak a választások napján fog kiderülni, ki, kinek a javára lépett vissza” – tette hozzá Rubi.

„Bizonyos esetekben csak félrenéznek és nem mondják ki nyíltan a dolgokat” – ezt nemrég Molnár Gyula, az MSZP elnöke válaszolta arra a kérdésre, hogy lesz-e együttműködés a Jobbikkal az egyéni körzetekben.