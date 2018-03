Az MSZP, a DK és a Párbeszéd politikusai együtt emlékeztek

Molnár Gyula, az MSZP elnöke korábban kijelentette, hogy március 15. az utolsó határideje az ellenzéki összefogásnak. Március 15-én a közös megemlékezésükön hat ellenzéki párt képviselője állt színpadra a Fővám téren – mondta az M1 tudósítója.

Először a kis pártok képviselői, a Szolidaritás Mozgalom, a Liberálisok és az Együtt képviselői mondtak beszédet, majd a szocialisták részéről Kunhalmi Ágnes, a DK részéről Gyurcsány Ferenc, végül pedig Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje mondta el ünnepi beszédét.

Tárgyalni hívja az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Gyurcsány Ferenc azt mondta, készek megtenni azt, amit eddig soha, mert tárgyalni kell a Jobbikkal.

Nem választási együttműködésről, nem közös kormányzásról, hanem arról, hogyan működnek majd együtt a következő parlamentben “Orbán bűnös rendszerének lebontásában” – mondta a vasárnap délutánra tervezett egyeztetésről a volt miniszterelnök.

Arról kell tárgyalni, hogy az új Országgyűlés megalakulásának pillanatától kezdve “hogyan törjük le Orbán bűnös rendszerét” – tette hozzá, hangsúlyozva: nincs ok taktikázni, nincs ok udvariaskodni, tárgyalni kell és megállapodni. Gyurcsány Ferenc egyúttal azt is bejelentette, hogy a DK egyoldalúan visszavonja saját egyéni jelöltjét az LMP társelnökének, Szél Bernadettnek a javára.

A Közös ellenzéki megmozdulást „Most talpra kell állni” címmel hirdette meg februárban Karácsony Gergely, aki arra szólította fel az ellenzéki pártokat, hogy tegyék félre ellentéteiket, majd Molnár Gyula azt mondta, azokat tekintik szövetségeseiknek, akik velük ünnepeltek. Ebből a szempontból érdekes a megemlékezésen felszólalók összetétele, hiszen az MSZP-nek és az Együttnek az eddigi információk szerint nem sikerült megegyezni, mégis együtt ünnepelnek – tette hozzá a tudósító.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki pártok közötti szélesebb együttműködés mellett foglalt állást. A közös ellenzéki megemlékezésen Karácsony Gergely azt mondta, akár az ördöggel is lehet szövetkezni.

A Párbeszéd társelnöke a Fővám téren tartott rendezvényen közölte, az MSZP-Párbeszéd is kész arra, hogy egyoldalúan visszaléptessen jelölteket az egyéni választókerületekben. Hozzátette ugyanakkor: “ki fogjuk taposni a pártokból”, hogy létrejöjjön egy szélesebb összefogás.

Karácsony Gergely szerint az ördöggel úgy kell összefogni, hogy “ne váljunk mi is ördögökké”. Azt mondta, a kormányváltás után olyan szövetségi kormányzást alakítanak ki, amely “csendes forradalmat” indít el az egészségügyben, az oktatásban, a munka világában.