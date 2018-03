Újabb, migránsokkal kapcsolatos videónkat törölte a Facebook: háromnál tartunk

Az elmúlt néhány órában három videót tiltott le a Híradó.hu közösségi oldalán a Facebook: a svédországi rossz közbiztonság miatt hazaköltözött svéd–magyar nővel készült M1-es interjút, ennek egy svédországi fotókkal illusztrált változatát, illetve nemrég egy újabbat is, amely egy olyan német családról szól, amelyik Magyarországra költözne – ugyancsak a rossz közbiztonság miatt. Az utóbbi videó miatt az azt közzétevő kollégánkat is kitiltotta a Facebook, további szankciókat is kilátásba helyezve.