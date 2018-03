A parlamentben vizsgálná Kósa vagyonkezelési ügyét a Jobbik

A Jobbik parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi Kósa Lajos tárca nélküli miniszter vagyonkezelési ügyében – közölte Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus szerint ha a tárcavezető igazat mondott az 1300 milliárd forintos bizniszről, akkor azért, ha nem, akkor pedig azért alkalmatlan a pozíciójára. Úgy értékelt: Kósa Lajos közjegyzői okiratban rögzítette, hogy korrupt, függetlenül attól, megtörtént-e a pénzmozgás. Szilágyi György bírálta azt is, hogy a politikus édesanyjának 800 millió forintot helyeztek kilátásba, ha Kósa Lajos közreműködik a pénz elhelyezésében. Azt kérdezte, történt-e kifizetés részben vagy egészében, illetve további két szereplő felvett-e kétszer 25 millió eurót.

Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter (MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)

A jobbikos politikus azt is mondta: az ügyben érintett összeg fedezni tudná a minisztériumok, háttérintézmények, kormányhivatalok, a honvédség, a rendőrség, a bíróságok, az ügyészség és az adóhatóság éves személyi juttatásait. Szerinte Orbán Viktor miniszterelnöknek és a titkosszolgálatoknak is tudnia kellett az esetről, a közjegyzőnek és a bankoknak pedig jeleznie kellett volna ekkora pénzmozgást. Szilágyi György szerint normális országban a kormányfőnek le kellett volna váltania a minisztert és száműzni őt a közéletből. Közölte, kezdeményezik, hogy az Országgyűlés házszabálytól eltéréssel döntsön egy vizsgálóbizottság felállításáról a jövő heti rendkívüli ülésen.

Mint azt megírtuk, az origo.hu hírportál szerint Kósa Lajost egy közismert csaló, Szabó Gáborné hamisítványával támadja a Magyar Nemzet, és a rendőrség csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben. A honlap úgy tudja, a nő legalább harminc ahhoz hasonló iratot készített, mint amilyet most a Magyar Nemzet bemutatott; a nőt korábban pedig csalás miatt büntették és most is csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben a rendőrség.

Gyurcsány: Kósa nem áldozat, hanem tettestárs

A Demokratikus Koalíció feljelenti Kósa Lajost, mert véleményük szerint a tárca nélküli miniszter nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány Ferenc szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a hivatalos személyeknek kötelező bejelentést tenniük, ha csalásra vagy pénzmosásra bukkannak, de a miniszter nem tett eleget ennek a kötelességének . A DK elnöke hangsúlyozta, Kósa Lajosnak arról is tudnia kellett, hogy egy több mint négymilliárd eurós nagyságrendű összeg alkalmas a pénzpiacok tiltott befolyásolására.

Az ügyről minden bizonnyal a miniszterelnöknek is tudnia kellett – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, hozzátéve: írásbeli kérdéssel fordul Orbán Viktorhoz. A kormányfőtől azt kérdezi meg, hogy tudott-e Kósa Lajos ügyleteiről, adott-e azokra felhatalmazást és az esethez a Fidesznek van-e köze. A DK elnöke arra is kíváncsi, hogy a kormányfő el kíván-e járni Kósa Lajossal szemben, illetve hogyan fogja tisztázni saját és pártja szerepét az ügyben. Egy kérdésre válaszolva Gyurcsány Ferenc azt mondta, tényszerűen tudható, hogy Kósa Lajos megjelent egy közjegyzőnél, ahol okiratba foglalták az ő lehetséges szerepét egy több mint négymilliárd eurós ügyletben. Az is tudható, hogy a miniszter legalább nyolcszáz millió forintot kívánt elfogadni az édesanyja nevére, “minden bizonnyal a pénzkezelési tevékenység ellenértékeként – fogalmazott.

A pártelnököt reagáltatták a fideszes Budai Gyula egy más témában tett kijelentésére, amelyik szerint korábban Czeglédy Csaba kezelte az MSZP és a DK kampánypénzét. Gyurcsány Ferenc azt felelte, hogy “Budai Gyula nem csak marha, hanem ostoba is”, Czeglédy Csaba soha nem finanszírozta a DK kampányát.