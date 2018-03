Imaszőnyegárusnak öltözött emberek jelentek meg Vona Gábor orosházi utcafórumán

Két muszlim imaszőnyegárusnak öltözött személy jelent meg a Jobbik elnökének orosházi rendezvényén.

Orosházán tartott utcafórumot Vona Gábor. A Jobbik elnökének rendezvényén megjelent két csadorszerű ruhába öltözött személy is, egy „imaszőnyeg kapható” feliratú paravánnal a kezükben. Náluk volt egy magnó is, amelyet be akartak kapcsolni, de ezt a rendőrség nem engedte.

Az MTI munkatársának beszámolója szerint a rendőrök azonnal igazoltatták, majd elvezették őket. Az eset mintegy tizenöt méterre történt onnan, ahol Vona Gábor beszélt – mondta a távirati iroda fotósa.

Nem ez az első ilyen eset. Az iszlámot korábban „az utolsó fénysugárnak a globalizmus sötétségében” nevező Jobbik elnökének néhány héttel ezelőtti sajtótájékoztatóján megszólalt a müezzin, azaz a muszlimokat imára hívó ének. Vona Gábort láthatóan megzavarta az eset, némi csend után közölte, hogy hogy amennyiben nem vetnek véget a feltehetően telefonról bejátszott felvételnek, felfüggeszti a média képviselőinek szóló eseményt.

A múlt héten pedig a makói fórumán egy „Allahu Akbar” matricát ragasztottak Vona Gábor autójára, vélhetően azok, akik nehezen tudják elfogadni a pártelnök iszlámmal kapcsolatos korábbi nyilatkozatait. A fórum után készült felvételeken jól látszik, ahogyan a Jobbik elnöke az autójához sétál, egy pillanatra ránéz a feliratra, majd minden különösebb reakció nélkül beszáll a kocsiba, ami elhajt.