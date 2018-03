A Ripost szerint diákokkal plakátoltat Gyurcsány pártja – A DK tagad

Tíz-tizenhárom éves gyerekek ragasztják a főváros közterein Gyurcsány Ferenc és a DK plakátjait – írta meg hétfőn a Ripost.hu. A DK szerint a Ripost által közölt fotón szereplő fiatalok 19 és 21 évesek, a harmadik, fiatalabb fiú pedig párttag szüleinek segített a kampányban.

A Ripost információi szerint az elmúlt napokban a főváros különböző pontján gyerekek bukkantak fel, DK-s szóróanyagokkal és plakátokkal a kezükben. A 16 év alatti gyerekek – írja a portál – iskolaidőben plakátolnak, és azt állítják, hogy megbízójuk segít nekik a mulasztott órák igazolásában is.

A Ripost munkatársai által megszólított plakátoló gyerekek azt nyilatkozták, hogy illegálisan, zsebbe fizetik őket. Úgy fogalmaztak: „Le kell fotóznunk mobillal, hogy hova ragasztottuk ki a Gyurcsányt, aztán megszámolják, és ha megvan ötven, akkor azonnal adnak egy ezrest” – közölte a Ripost.

A DK hétfőn délutáni közleményében azt írta, hogy megtalálták a fotón plakátot ragasztó fiatalokat, „akik elmondták az igazságot”. A valóság a Ripost állításaival szemben az – áll a közleményben –, hogy a fotón plakátot ragasztó mindkét fiatal felnőtt korú, egyikük 19, másikuk 21 éves, mindketten DK-s aktivisták.

A párt közlése szerint a képen szereplő harmadik, 18 év alatti fiatalember DK-párttag szüleinek segít a kampányban.

„A plakátot ragasztó két fiatal önkéntesünk azt is elmondta, hogy tegnap, tehát vasárnapi napon, nem iskolaidőben plakátoltak, természetesen önkéntesen, ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. E tényeket írásba is adták, és hajlandók akár hatóság vagy bíróság előtt is megerősíteni” – írja a DK.