Gulyás: A választás egyik tétje a Nyugathoz való felzárkózás

A Fidesz frakcióvezetője szerint az április 8-ai választás tétje, hogy Magyarország folytathatja-e a felzárkózást Nyugat-Európa jóléti társadalmaihoz, vagy olyan instabilitás alakul ki az országban, olyan "kormányozhatatlan helyzet" áll elő, amely már rövid távon is súlyos következményekkel jár.

Gulyás Gergely szombaton, országjáró fóruma karcagi állomásán mintegy kétszáz ember előtt a választás tétjét óriásinak nevezte, hangsúlyozva, erre azok figyelmét is fel kell hívni, akik ezt nem így látják. A frakcióvezető a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárban tartott rendezvényen hozzátette: amikor a választópolgárok arról döntenek, hogy ki kormányozzon az országban a következő négy évben, mindenféleképpen tekintetbe kell venniük, hogy kormányzása alatt “ki mit tett, illetve kitől mi várható”.

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Fidesz-KDNP karcagi lakossági fórumán a Déryné Kulturális Központban 2018. március 10-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Az elmúlt nyolc év egyik nagy eredményének nevezte, hogy Magyarországnak ma erős a gazdasága, szerinte “ezt még a lehető leghazugabb kampány mellett sem tudja egyetlenegy ellenzéki párt sem vitássá tenni”. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a rendszerváltás óta nem dolgozott annyi ember Magyarországon, mint most, 740 ezer emberrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. A közmunkaprogramot sikeresnek értékelte: míg 2013-2014-ben több mint 200 ezren vettek részt a közmunkaprogramban, ma már csak 140 ezren, mivel a piac is képes volt ezeket az embereket alkalmazni – mondta. Megemlítette azt is, hogy a polgári kormány emelte 88 százalékkal a minimálbért az elmúlt két ciklusban, a garantált bérminimumot pedig több mint kétszeresére.

Az Európai Unió tagállamai közül Magyarország tavaly a 4 százalék fölötti gazdasági növekedésével a második volt, GDP-arányosan a legnagyobb arányban fordít pénzt családtámogatásra Európában – mondta, kitérve arra is, hogy a kormány nemzetpolitikája is megkísérelte begyógyítani azokat a sebeket, amelyeket “nyolc év szocialista-liberális kormányzása ejtett a nemzeti összetartozáson”. Gulyás Gergely megítélése szerint az elmúlt nyolc év kormányzati teljesítménye alapján jó szívvel kérhetik a választók bizalmát. A négy hét múlva esedékes választás négy évre sok kérdésben meghatározza az ország sorsát, ezek közül az egyik legfontosabb a migráció, amely azt ennél is hosszabb időre meghatározhatja – hangsúlyozta.

A migrációról azt mondta: Európa olyan új kihívással szembesült, ahol a rossz döntés “végleges és akár végzetes is lehet”. Véleménye szerint az európai politikában a migrációval összefüggésben a valóság kimondását rasszizmusnak és intoleranciának minősítik, ami minden alapot nélkülöz. A magyar kormány minden kultúrát és vallást tisztel, csak úgy gondolja, hogy lehetőség szerint mindenkinek a szülőföldjén, a hazájában kell boldogulnia – tette hozzá, megemlítve, hogy ehhez a magyar kormány segítséget is adott és ad.

Gulyás Gergely kijelentette: ha a következő kormány változtat a migrációs politikán, olyan jelenségekkel kell szembesülni, mint amelyeket nap mint nap lehet látni Nyugat-Európában – mondta. A frakcióvezető természetesnek nevezte, hogy a választási kampány utolsó hetei minden demokráciában “hiszterizáltak”. Arra kérte hallgatóságát a frakcióvezető, hogy az április 8-ai választáson a jelenlegi kormánykoalíció pártjainak szavazzanak bizalmat. Döntő jelentősége van az egyéni választókerületeknek – magyarázta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője -, hozzátéve, ezért is fontos, hogy a Fidesz országos listája mellett Karcagon mindenki Kovács Sándort, a párt képviselőjelöltjét támogassa.