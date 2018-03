Egyre többen támadják a Jobbik politikáját párton belül is

Magánvéleménynek tekintik a Jobbikban a párt politikáját bíráló hangokat – erről beszélt Volner János frakcióvezető. Az elmúlt napokban megszólalt például Morvai Krisztina, aki a Jobbik színeiben lett európai parlamenti képviselő. Ő azt üzente a jobbikosoknak, hogy százból százszor inkább a Fideszre szavazzanak, mint a szemkilövető MSZP-DK-ra. Novák Előd pedig Vona Gáborra utalva azt írta: alapítson új pártot az, aki új utakra akar lépni.

Magánvéleménynek nevezte Volner János azokat a kritikus hangokat, amelyek a Jobbik mostani irányvonalát bírálják a párton belül. A Jobbik alelnöke szerint – bár nem örülnek a támadásoknak – nincs konfliktus. Volner János azt is mondta: ők továbbra is hűek az eredeti elvekhez.

Az elmúlt napokban ismét egyre több volt és jelenlegi jobbikos támadta Vona Gábort a párt balra tolódása miatt. Rubi Gergely volt jobbikos országgyűlési képviselő például egy lakossági fórumon kérte számon, hogy a pártelnök elvette a Jobbik lelkét.

Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik korábbi európai parlamenti képviselője pedig szerdán a párt és a baloldal összefogásának lehetőségéről azt írta: „nincs helye semmilyen együttműködésnek a szemkilövetőkkel, illetve bevándorláspártiakkal”.

Novák Előd, aki ugyan már nem országgyűlési képvselő, de még mindig tagja a Jobbiknak, úgy fogalmazott: alapítson új pártot az, aki új utakra akar lépni. Szerinte annak kell elhagynia a Jobbikot, aki nem hű az alapító nyilatkozathoz.

A Jobbik egyik jelenleg is aktív politikusa, Morvai Krisztina tavaly év végén jelentette be, hogy mandátuma lejárta után otthagyja a pártot, mert az feladta az eredeti értékrendjét. Az európai parlamenti képviselő néhány napja azt is mondta: nemcsak a március 15-ei Békemeneten vesz részt, hanem 100-ból százszor inkább a Fideszre szavazna, mint az MSZP-re és a DK-ra, vagy bárkire, aki szövetkezik velük.

Szombaton Volner János ismét megerősítette, hogy a Jobbik pénteken tárgyalóasztalhoz ült az LMP-vel. Vagyis azzal a párttal, amelyik az MSZP-vel és a DK-val is együttműködne. Ez azt jelenti, hogy ha a Jobbik és az LMP megegyezik, akkor Vona Gábor pártja – közvetve – az MSZP-vel és a DK-vel is együttműködhet.