Dömötör: A sorsdöntő tárgyalások most jönnek

A magyar kormány minden eszközzel fellép a bevándorlás ellen - mondta Dömötör Csaba, aki szerint a végső döntés a kvótáról a következő hetekben születhet, ami éppen elég nagy tét ahhoz, hogy ne vegyük félvállról.

A betelepítések és általában az illegális bevándorlás elleni küzdelemben csak a kormánypártokra számíthatnak az emberek – állította a Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hozzátette, az elmúlt években, hónapokban minden ellenzéki párt támogatta a betelepítési programot.



A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta, egyszerű a kép: az ellenzék bevándorláspárti álláspontot képvisel, ezzel szemben a magyar kormány minden létező eszközzel fellép a bevándorlás ellen.

Megjegyezte, hogy a kérdésnek azért van aktualitása, mert a következő hetekben hoznak végső döntést a kvótáról. Dömötör Csaba elmondta, az Európai Parlament már hozott egy döntést, az Európai Bizottság is kötelező kvótát akar, most a Tanácsban dől el ennek a sorsa.

A magyar kormány nem enged a nyomásgyakorlásnak, ragaszkodik ahhoz, hogy ebben a kérdésben csak és kizárólag a magyarok dönthessenek.

Úgy fogalmazott, Magyarország épp eléggé szolidáris akkor, amikor erőn felül veszi ki a részét a határok védelméből. A több mint kétszáz millió forintos ráfordításból nem csupán hazánk, hanem Európa határait is védjük – mondta az államtitkár.

A kvóta elfogadása azt is jelentené, hogy még az idén nagyjából tízezer migráns érkezne Magyarországra. Tehát a sorsdöntő tárgyalások most jönnek – szögezte le.

Nem vagyunk egyedül – jelentette ki Dömötör Csaba, hozzátette a visegrádi országokra lehet támaszkodni. Bajorországban is egyre erősebb a bevándorlás ellenes kiállás. Ausztria is egyre markánsabban lép fel a brüsszeli tervek ellen. Ugyanakkor elmondta, a napnál is világosabb, hogy van egy külső beavatkozási kísérlet, nemcsak hazánkban, hanem a V4-ek országaiban is. Ezért akar a kormány nagyobb átláthatóságot.