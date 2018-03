Migránsspecifikus kurzusokat tartanak a Karácsony Gergely-vezette Zuglóban

Kvótapárti és kerítésellenes szakértővel tart előadásokat a Figyelő szerint Karácsony Gergely MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelölt kerületében a Soros Györgyhöz köthető Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület.

A határon túl magyarok állampolgárságáért nem rajong, az Európába beáramlóként viszont annál inkább a Zuglóban előadás-sorozatot szervező Soros-féle Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület – írja a Figyelő. A cikk emlékeztet, hogy a szervezet vezetője, Kováts András 2008-ban a határon túli magyarok kapcsán úgy fogalmazott: az állampolgárság automatikus megadásának nagyon komoly nemzetközi jogi következményei lennének.

A korábban az LMP-s Szél Bernadettnek is munkát adó Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület a 2015-ös migránsválság nyomán ismét előtérbe került: a szervezet jelenleg a az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely által vezetett XIV. kerületben (Zuglóban) migránsspecifikus szakmai műhelysorozatot szervez – írja a Figyelő. A március 27-ei alkalmon a meghívott előadó maga a szervezet vezetője, Kováts András lesz, szociálpolitikusként és menekültügyi szakértőként.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, pártja és az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

A lap felidézi, hogy Kováts András 2015-ban még azon véleményének adott hangot, hogy nem jó megoldás a déli határon a kerítés. Úgy fogalmazott, „ebben a világban nem lehet falakat emelni és bezárkózni, hacsak nem vagyunk Észak-Korea”.

Az írás felidézi, hogy a Menedék vezetője később egy a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság által kiadott, kifejezetten az újságírók felvilágosítását célzó kiadvány elkészítésében is részt vett. A brosúrában többek között fogalomhatározó is szerepelt: eszerint például a multikulturális társadalom olyan, amelyet a kulturális sokszínűség jellemez, s amelyben egymással kölcsönhatásban és békében élnek a főbb jegyeikben önálló kultúrák – idézi a lap.

A cikk szerint Kováts már 1999-ben írt egy tanulmányt a menekültekről való gondoskodás kapcsán, amelyben a központosított szabályozás helyett decentralizált modellek bevezetését, a települési önkormányzatok szerepének erősítését tartotta megoldásnak.

Karácsony laktanyákba fogadott volna be menekülteket

A Figyelő a műhelysorozatnak otthont adó intézmény kapcsán kitért a zuglói polgármesterre, a baloldal egyik kormányfő-jelöltjére, Karácsony Gergelyre is, aki 2015-ben arra tett javaslatot, hogy EU-s forrásból újítsák fel és nyissák meg a használaton kívüli laktanyákat a menekültek számára és azt is közölték: „semmiképpen ne kerüljön sor határ menti kerítés építésére”. A lap emlékeztet arra is, hogy Karácsony párttársa, Szabó Réka előterjesztést nyújtott be ugyanabban az esztendőben arra vonatkozóan, hogy tegyék elérhetővé a szociális bérlakásokat bevándorlók számára is.

A Figyelő cikkében felidézi azt a szegedi esetet is, amikor Martin Schulz azt mondta Botka László polgármesterrel való találkozása után, hogy Szeged egy elkötelezetten baloldali város, „oda bármelyik menekültet el lehet küldeni”.

A lap szerint Menedék egyesület önkéntes mentorokat is keres és képez a Befogadó óvodák és iskolák elnevezésű kezdeményezésükhöz, illetve óvodapedagógusoknak akkreditált képzést is indítanak Migráns gyerekek az óvodában címmel.

