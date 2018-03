Egyre többen kérik Juhász Péter távozását a közéletből

Több civil szervezet és a kormánypártok is arra szólították fel Juhász Péter, hogy távozzon a közéletből. Nagyjából egy hónapja derült ki, hogy az Együtt elnöke dulakodott gyermekei anyjával. Előbb tagadta, majd ő maga is elismerte, hogy „csúnya, durva” dulakodás volt. A sajtóban bemutatott dokumentumokból az is kiderül, hogy Juhász Péter gyerekei jelenlétében fogyasztott drogot. Többek szerint ilyen „erőszakos embernek” nincs helye a közéletben – hangzott el az M1 Híradójában.