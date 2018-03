Tuzson: Brüsszel megint próbál beavatkozni a választási kampányba

Elkészült ugyanis az unió téli országjelentése, amelyben kimondták, hogy folyamatosan erősödik a magyar gazdaság, de belekerültek nem gazdasági témák is. Méghozzá a kormány szerint éppen olyan ügyekben fogalmazott meg bírálatot Brüsszel, amelyek a hazai ellenzéket segíthetik. Arra is felhívta a figyelmet Tuzson Bernce államtitkár, hogy a jelentés előkészítésében magyarok is részt vettek, méghozzá a baloldalhoz közel álló emberek – hangzott el az M1 Híradójában.