Továbbra sincs egyetértés az ellenzéki oldalon

Az ellenzéki politikusok az összefogás fontosságáról beszélnek, de a jelek szerint nem nagyon van előrelépés. Konkrétumok nem hangzanak el, azt viszont lehet hallani, hogy a „labda máshol pattog”, és hogy az „asztal három oldalú”. Miközben egyezkednek, azon vitáznak, ki is az igazi kormányváltó.

Gyurcsányék több körzetben hajlandóak lennének visszalépni az LMP javára

„Az MSZP és a DK megállapodásának lényege, hogy le kell váltani a DK-t. Nem így van. Hát kezdjük újra. Az MSZP és a DK megállapodásának lényege, hogy le kell váltani a kormányt” – Gyurcsány Ferenc így foglalta össze kedden a baloldali pártok megállapodásának lényegét. A DK elnöke szerint az MSZP-vel már megegyeztek az összefogásban, ezért most az LMP következik.

Gyurcsány Ferenc kedden azt is mondta, több körzetben hajlandóak lennének visszalépni az LMP javára.

Szél Bernadett (LMP), Vona Gábor (Jobbik), Gyurcsány Ferenc (DK) és Molnár Gyula (MSZP) (Fotó: MTI)

A tárgyalások lebonyolításával megbízott Molnár Csaba szerdán már arról beszélt, hogy lesz megállapodás az LMP-vel, de amíg nem végleges, addig „úriemberhez méltóan” nem beszélnek róla.

Az MSZP bízik a hárompárti megállapodásban

Az MSZP elnöke kedden, az ATV-ben már előre magyarázkodott azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, ha az ellenzéknek mégsem sikerül megegyeznie. Arra a kérdésre, hogy a Jobbik javára visszalépnének-e az egyéni körzetekben, Molnár Gyula nem válaszolt egyértelműen.

Az LMP-vel való megállapodásról már nyíltan beszélt a pártelnök. Először azt monda, a három párt szerinte meg tud állapodni a koordinált jelöltindításról. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a DK nem vesz részt az egyeztetéseken, mert velük nem tárgyal az LMP. Ennek ellenére újból kitolta a megállapodás határidejét: az új dátum március 15.



LMP: „Az MSZP és a Jobbik egymás ellen játszik”

Az MSZP és a Jobbik egymás ellen játszik, ahelyett, hogy megegyeznének – erről beszélt az LMP-s Ungár Péter az ATV-ben. Az MSZP szerinte alapvetően más értékeket képvisel mint az LMP , Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége kudarc volt, a Jobbik tevékenysége pedig eddig inkább káros volt az országra nézve.

Mindezek után arról beszélt, az LMP hajlandó megegyezni az MSZP-vel, a DK-val és a Jobbikkal is a koordinált jelöltindításról, bár saját bevallása szerint ez a szövetség olyan lenne, mint egy furcsa három lábú asztal. Ugyanakkor szerinte nem lehet csak az MSZP-vel számolni, kell a Jobbikkal is. Az LMP-s politikus szerint ezt kellene követnie az MSZP-nek és a Jobbiknak is.

A Jobbik nem vesz részt az egyeztetéseken és nem léptet vissza

Ha Gyurcsány Ferenc bejut a parlamentbe, az már önmagában is káoszhoz vezet majd – ezt mondta a Jobbik országgyűlési képviselője. Dúró Dóra kijelentette, semmilyen választási egyeztetésen nem hajlandóak részt venni, sem a DK-val, sem az LMP-vel, sem pedig az MSZP-vel.

A Jobbikos politikus szerint, ha a baloldali pártok és az LMP be is jutna a parlamentbe, akkor sem lennének képesek az ország irányítására. Végül ismét megerősítette, a Jobbik sehol, egyik párt javára sem lépteti vissza képviselőjelöltjét és nem köt szövetséget senkivel.