Demszky és Magyar: Az OLAF egy nulla, a jelentéseik nagy része pedig baromság

Az OLAF teljesen lényegtelen, egy nulla, jelentései nagy része amúgy is baromság, és azoknak semmiféle jogi vonatkozásuk nincs és nem is lehet – idézi a PestiSrácok Demszky Gábort és Magyar Györgyöt. Igaz, véleményüket nem most, hanem tavaly adták elő, amikor az uniós hivatal épp a 4-es metró MSZP–SZDSZ-es gigamutyijával foglalkozott.