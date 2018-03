LMP: Senki sem maradhat lakás nélkül!

A baloldali ökopárt felszámolná a lakhatási válságot, hogy senki se maradjon lakás nélkül. A többi között szociális lakásügynökséget hoznának létre, földgáz- és tűzifa-támogatási programot indítanának és bérlakásokat építenének a rászorulóknak - mondta vasárnapi sajtótájékoztatóján Szél Bernadett, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje.

A társelnök szerint az elmúlt nyolc évben semmit nem tett a kormány a lakhatási válság felszámolásáért. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor repülőjegyet adott az embereknek, az LMP azonban lakást ad majd.

Pártja tíz pontba szedte a teendőket, amelyek között szerepel a bérválság felszámolása progresszív adózás bevezetésével, a közszféra béreinek rendezése 300 milliárd forintból és egy 50 milliárd forintos bérlakás-építési program is, amelynek eredményeként a rászorulóknak, az egyszülős családoknak, a gyermekeseknek vagy az önállósuló fiataloknak biztosítanának otthont. Az LMP, amely alapjoggá tenné a lakhatást, tovább segítené a devizahiteleseket, 5 százalékra mérsékelné a lakásfelújítás áfáját, a Paks II.-re szánt pénzből pedig családonként 1 millió forinttal járulnának hozzá napelemek elhelyezéséhez. A devizahitel-károsultak segítésére 260 milliárd forintos alapot hoznának létre abból a pénzből, amelyet a nemzeti bank nyert a hitelek forintosításán.

Vágó Gábor, az LMP képviselőjelöltje arról számolt be: a szociális lakásügynökség létrehozásával az országban üresen álló mintegy 150 ezer lakás kiadását szorgalmaznák, állami garanciavállalás mellett. Emellett a hajléktalanokat is segítenék abban, hogy ne kelljen az utcán élniük. Közölte azt is: úgy változtatnának a jogszabályokon, hogy az albérlőknek is legyenek jogai, de a főbérlő se legyen kiszolgáltatva. Ezt úgy fogalmazta meg: az államnak főbérlőként kellene fellépnie a piacon.

Egy körzetben gyűjtenek még

Szél Bernadett kérdésre botránynak nevezte azt, ami a menekült gyermekek fóti elhelyezése körül történik. Szerinte a korrupció árnyéka vetül erre, “valakinek nagyon fáj a foga” az ingatlanra, kijelentette azonban: egyetlen gyermek sem kerülhet az utcára. Beszámolt arról is, hogy az LMP még egyetlen körzetben gyűjti az aláírásokat.

Fidesz: az LMP betelepítéshez gyűjti össze az üres lakásokat

A nagyobbik kormánypárt ezt Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje vasárnapi sajtótájékoztatójára reagálva közölte az MTI-vel. A Fidesz közleményében azt írta: az LMP azért gyűjti össze az üres lakásokat, hogy betelepítse oda a migránsokat. Arra készülnek, hogy elvegyék a tulajdonosoktól a lakásokat és jogszabályi kényszerrel másokat telepítsenek be oda – tették hozzá.