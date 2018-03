Gulyás: Békéscsaba fejlődése kézzelfogható lesz a következő években

Békéscsabára a Modern városok program révén mintegy 80, az unióból pedig 15 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezik, amelyek révén a város fejlődése kézzelfogható lesz a következő években - mondta szombati békéscsabai látogatása alkalmából a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Gulyás Gergely kifejtette, számos helyen járt a békési megyeszékhelyen, ahol vagy már zajlanak, vagy a közeljövőben lesznek fejlesztések. Így az ipari parkban, amely új munkahelyeket teremt a városban, Magyarország legnagyobb evangélikus templománál, amelynek felújítása a lelki megújulást szolgálja, vagy a sajtótájékoztató helyszínén, a CsabaParkban, amely akár már 2019-től a város egyik leghíresebb eseményének, a kolbászfesztiválnak a helyszíne lehet.

A politikus szólt arról, hogy öt héttel az országgyűlési választás előtt mind a 106 egyéni választókerületben “maximális erőbedobással folyik a kampány”. A békéscsabai választókerületről azt mondta, hogy ott szerinte Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) a legalkalmasabb képviselőjelölt. Kitért arra is: 2010 óta 750 ezerrel dolgoznak többen az országban, ami az elmúlt évek eredményeit mutatja, de a helyi fejlesztések is éreztetik hatásukat.

Fejlődik Békéscsaba

Herczeg Tamás képviselőjelölt a fejlesztésekről szólva közölte, a kerékpárút-hálózat bővítése, a belváros megújítása, a Munkácsy-negyed kialakítása vagy a CsabaPark turisztikai célú fejlesztése “a hétköznapokban is érzékelhető, megtapasztalható fejlődést” eredményez. Hozzátette, sok békéscsabai nagyvállalat is vagy fejleszt jelenleg is, vagy tervezi a közeljövőben. A megyében egyedül a békéscsabai járás elvándorlási mutatója pozitív, ami azt jelenti, “vonzó város tud lenni Békéscsaba” – jelentette ki.

Közölte, Magyarországon 3,8 százalékos jelenleg a munkanélküliség, úgy látják, mintegy 600 ezer ember még bevonható a munkaerőpiacra. Békéscsabán is tapasztalják már a munkaerő hiányát. Hanó Miklós (Fidesz-KDNP), a város alpolgármestere elmondta, a kormány támogatja a vállalkozások fejlesztéseit, és épül az M44-es gyorsforgalmi út is, amely a 95 milliárd forintos támogatáson felül jelent beruházást.

Hozzátette, korábban kétmilliárd forintot kaptak a Modern városok program keretében földutak leburkolására. Az összegből mintegy 200 milliót további utcaburkolatok tervezésére fordítottak. Jelenleg azon dolgoznak, hogy 70 utcára – amelyre a kiviteli tervek is elkészültek – további 5-6 milliárd forintnyi forrást tudjanak szerezni.