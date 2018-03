„Dolgoznak” a Soros-féle szervezetek az áprilisi választáson

Sajtóhírek szerint itthon azon dolgoznak a Soros György-féle szervezetek, hogy olyan ellenzéki jelöltek jussanak az áprilisi választáson az Országgyűlésbe, akik „nem állják útját” az új uniós bevándorlási tervnek.

Amennyiben a menedékkérők száma átlép egy szintet, akkor életbe lépne a kötelező betelepítési program, aminek aktiválásához pedig elengedő lenne a minősített többség – ez a bolgár EU-elnökség javaslata.

Olyan eset is előfordulhat, amikor már a tanács szavazására sem lenne szükség, hanem automatikusan megkezdődik a kötelező áthelyezési mechanizmus, amivel már az első körben mintegy tízezer embert irányíthatnának Magyarországra.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a bolgár javaslatról azt mondta: egyértelműen sérti a nemzeti önrendelkezést. Véleménye szerint elvennék a tagállamoktól azt a jogot, amely alapján eldönthetik, kit engednek be az országba és kit nem. Hozzátette: „Ez most jelenleg az EU-s normákkal nem összeegyeztethető. A belga miniszterelnök elmondta, ha lesznek renitensek, akkor sutba dobják az alapszerződést is, és a kongresszusos szavazás helyett a többségi voksolást fogják választani.”

Helyes elképzelés?

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje helyes elképzelésnek tartja a közös uniós megoldást. A kötelező betelepítéssel azonban, ahogy fogalmazott, nem feltétlenül ért egyet.

A Párbeszéd már 2015-ben kidolgozott egy tervet arra, hol helyezzék el a migránsokat. Ebben azt írták: „EU-s forrásokból újítsák fel és azonnal nyissák meg a használaton kívüli laktanyákat, azokban helyezzék el a menekülteket.”

Karácsony Gergely most mégis azt mondja: nem támogatják a kötelező kvótát. Korábban azt is mondta: kellenek a szavazatok, ezért vannak most más véleményen.

Sokféle kvóta van

Karácsony Gergely arra a kérdésre, hogy akkor pártjának Európa Parlamenti képviselője, Jávor Benedek miért szavazta meg szinte minden alkalommal a kvótákról szóló uniós javaslatokat, annyit mondott, hogy sokféle kvóta van.

Jávor Benedek igent mondott például tavaly novemberben a LIBE-bizottság javaslatára is, amely automatikusan szétosztana minden bevándorlót, aki belép az EU-ba. A határvédelem szigorítására vonatkozó javaslatokat viszont elutasította.

Sajtóhírek szerint a magyar Országgyűlésbe is kvótapárti politikusokat ültetne az ellenzék. Az Origo.hu birtokába jutott terv szerint az ellenzéki pártok az áprilisi választások előtt az utolsó pillanatban kvótapárti-jelöltek javára léptetnék vissza saját politikusaikat. Az Origo szerint legalább 66 egyéni körzetben.

Kiszivárgott hírek szerint az ellenzéki, úgynevezett Soros-féle kvótapaktum lényege az lenne, hogy még a nyáron, a magyar parlamentben is megszavazzák a kötelező betelepítési kvótát.

A szocialista Bangóné Borbély Ildikó arra a kérdésre, hogy kormányra kerülve az MSZP-Párbeszéd befogadna-e menekülteket, csak annyit mondott, hogy április 9-e után válaszol erre a kérdésre.