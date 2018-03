A Jobbik a tűzifa áfacsökkentését és a nyugdíjak értéktartását ígéri

A Jobbik a tűzifa forgalmi adójának 27 százalékról 5 százalékra csökkentésére, valamint a nyugdíjak vásárlóértékének évenkénti megőrzését eredményező új indexálási rendszer bevezetésére tett ígéretet.

Sneider Tamás, az ellenzéki párt alelnöke csütörtökön Budapesten tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kormány lemondott azokról a nélkülözőkről, akik minden téli reggelen kénytelenek hideg szobákban ébredni. A Fidesz emellett a nyugdíjasoknak is hazudott, mivel elképesztő mértékben csökkent elsősorban a kis- és közepes nyugdíjak vásárlóértéke – tette hozzá.

Az Országház épülete mellett tartott sajtótájékoztatón figyelemfelkeltő céllal tűzifát aprítottak, Sneider Tamás közlése szerint a felvágott tüzelőanyagot egy ötgyermekes családhoz juttatják el. Elmondta azt is, hogy a Jobbik képviselői fizetésük 10 százalékát minden hónapban a párt szeretetszolgálatának karitatív akcióira ajánlják fel, amivel ezres nagyságrendben tudtak rászorulókon segíteni.

Sneider Tamás kérdésekre válaszolva elmondta, a Jobbik országos választási listájáról a 60-70. helyig juthatnak be politikusaik, az azon addig szereplők közel fele ugyanis szerintük egyéni választókerületéből is be tud kerülni majd a parlamentbe.

Közölte továbbá, egyértelműen 50 százalék fölötti parlamenti arány megszerzésére készülnek. Megjegyezte, már 2014-ben is az ellenzéki szavazók voltak többségben a választókerületek 80 százalékában, így nem számítana csodának, ha az ellenzéki jelöltek most ilyen arányban nyernének.

A Jobbik alelnöke reakcióban megerősítette, az LMP-vel és a Momentummal a választás után készek együttműködni, azonban továbbra sem nyitottak baloldali pártok javára visszalépni. “A magyar emberek tudni fogják, kire kell szavazni, ki a legerősebb jelölt” – mondta erről.

Az ellenzéki politikus válaszaiban kijelentette, nincs feszültség a Jobbikon belül. “Szégyellje magát!” – mondta Sneider Tamás a Rubi Gergely volt jobbikos parlamenti képviselő Vona Gábor pártelnököt támadó kijelentéseire vonatkozó kérdésre. Rubi Gergely egyebek mellett arról beszélt egy tv-ben, hogy Vona Gábor egy korábbi frakcióülésen azt mondta, ellenőrizné, melyik képviselőtársa van körülmetélve.