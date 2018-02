Továbbra is téma az összefogás az ellenzéknél

Továbbra is az összefogás a téma az ellenzéknél. A megoldástól azonban napról napra távolabb kerülnek a pártok. Gyurcsány Ferenc szerint egyenesen tragédia lenne együttműködni a Jobbikkal. Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott, hogy a Jobbikra leadott szavazatok a kukába mennek. Az LMP is a támadások kereszttüzébe került. Szél Bernadett mindezt úgy értékelte, hogy két ütést is kaptak: egyiket a Jobbiktól, másikat az MSZP-től – hangzott el az M1 Híradójában.