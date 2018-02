Nincs még senkinek programja a migráció kezelésére

Nagyon jó lenne, ha globális megoldást lehetne találni a migráció kérdésére, de még nincs erre programja senkinek – mondta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 Szemtől szembe című műsorban. Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint a legtöbb globális kihívás megoldásához nemzetközi együttműködés szükséges.

Úgy tűnik, mint ha az Unió illetékesei már passzolni akarnák a migrációs válság regionális megoldását. Legalábbis erre utalhat Thomas Bocek migrációügyi különleges képviselő jelentése, amely szerint a migráció kihívásának sikeres kezeléséhez világos, elvi alapokon álló és átfogó megközelítésre van szükség. Avramopulosz biztos szerint pedig egyenesen történelmi szükségszerűség a menekült- és bevándorlási helyzet globális kezelése. Az ENSZ migrációs csomagjának megalkotásakor ezért a fenntarthatóságra, a felkészültségre és a megelőzésre kell törekedni. Hogy menyiben tesz eleget a február elején bemutatott migrációs kompakt ezeknek az elveknek, az erősen kérdéses, de az bizonyos, hogy a kibocsátó országok számára igencsak kedvező. Úgy tűnik, az EU szövetségesre talált mind a Thomas Bocek által képviselt páneurópai szervezetben, mind pedig az ENSZ-nél a migráció kezelésében.



A legtöbb globális kihívás megoldásához szükséges a nemzetközi együttműködés – mondta az M1 Szemtől szembe című műsorban Feledy Botond. A külpolitikai szakértő szerint most is erről van szó: az EU a törökökkel és az észak-afrikai országokkal tud egyezkedni, de ennél globálisabb megoldás szükséges a problémára.

A 2016. szeptember 19-én elfogadott New York-i nyilatkozat fő célja, hogy elválassza egymástól a menekültkérdést és a gazdasági migráció problémáját. Megjegyezte, erre kiterjedt, nemzetközi szabályozás ma nem létezik. A mostani tervezet is csupán egy ún. „zéró draft”. Egy olyan dokumentum, amelyben a kibocsátó államok érdekei vannak jelen, de beleszólnak majd a befogadó országok is, és ezáltal formálódik.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint nagyon jó lenne, ha globális megoldást lehetne találni a migráció kérdésére, de még nincs erre programja senkinek. Jelen pillanatban Magyarországon és a V4-eken kívül mindenki kiterjeszteni akarja a migrációt, és nem megállítani. Mind az ENSZ, mind az Európa Tanács, mind pedig az EU vezetése más attitűdöt képvisel, mint a magyar kormány vagy a V4-ek. Úgy tekintenek ugyanis a bevándorlás valamennyi formájára, mint ami alapvetően jó, és majd megoldja a nyugati civilizáció demográfiai és munkaerő-piaci problémáit – magyarázta a szakember.

Azért van együttműködés az Európai Unió, az Európa Tanács és az ENSZ között, mert ugyanabban a paradigmában gondolkoznak – tette hozzá Kovács István. Elmondta, hogy kibékíthetetlen ellentétek vannak az ENSZ közgyűlésén belül. Bár formálisan tényleg két dokumentumról beszélünk, de a két kategóriát mindennél jobban összemossa – szögezte le.