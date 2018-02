Elfogadta a választási bizottság Czeglédy Csaba jelölését

Független jelöltként nyilvántartásba vette a több mint hatmilliárd forintos költségvetési csalás gyanújával előzetes letartóztatásban lévő, az országgyűlési választásokon indulni kívánó Czeglédy Csabát a Vas megye 1-es számú, szombathelyi székhelyű választókerületének választási bizottsága pénteken.

A testület pénteken délelőtt 11 órától ülésezett, majd délben tette közzé Szombathely hivatalos honlapján az nyilvántartásba vett jelöltek nevét, fényképét, valamint a jelölőszervezeteket. A tájékoztatás szerint Vas megye 1-es számú választókerületében Hende Csaba (Fidesz-KDNP), Nemény András (MSZP-Párbeszéd), Szakály Gábor (Hajrá Magyarország!), és Szeidel Petra (Összefogás Párt) is szerepel a nyilvántartásban.

Hollósy Tamás a helyi választási bizottság elnöke elmondta: noha a honlapon még nem szerepelt, az ülésen nyilvántartásba vették Balassa Péter (Jobbik Magyarországért Mozgalom) jelöltjét is.

Hozzáfűzte: Czeglédy Csabára a szükséges ötszáznál több ajánlás érkezett, ezekből 563-at számoltak össze 529 volt elfogadható, miután pedig elegendő volt az ajánlás, a többit már nem vizsgálták. Hollósy Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a nyilvántartásba vételről szóló határozatok egyelőre nem jogerősek, azt bármely a kerületben élő választópolgár megfellebbezheti.

Szavai szerint az, hogy Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásban van, nem zárta ki, a törvényes feltételeket teljesítve jelöltté váljon. Az Országgyűlésről szóló törvény alapján a jogerősen nyilvántartásba vett jelölteteket a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott.

A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.