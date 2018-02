Visszautasítják a gyűlöletkampányt Hódmezővásárhelyen

A hatalom érdekében Márki-Zay Péter kiszolgáltatja Hódmezővásárhelyt a magyar politikai élet legaljának – így reagáltak a Fidesz-KDNP helyi politikusai arra, hogy sajtóhírek szerint a hétvégi polgármester választáson a Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalom aktivistái szavazóbizottsági tagok lehetnek Hódmezővásárhelyen. Márki-Zay Péter függetlenként indul Hódmezővásárhelyen, de több ellenzéki párt is támogatja az indulását – hangzott el az M1 Híradójában.

„Fővárosi agitátorok, épületrongálók érkeznek Vásárhelyre” – ezzel a címmel közölt cikket a Vásárhely24 nevű hírportál. A cikkben arról írnak: a Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom tagjai Budapestről ülhetnek be a szavazóbizottságokba Márki-Zay Péter aktivistáiként.

Márky-Zay Péter egy korábbi Facebook posztjában azt írta, telefonon beszélt Gulyás Mártonnal, aki szerinte nem tervezte, hogy a választásra Hódmezővásárhelyre jön. Az írásban a Közös Ország Mozgalom aktivistáiról nem esik szó.

Szerdán végül több aktivista megjelent a szavazatszámláló bizottsági tagoknak tartott eskütételen és oktatáson. Ott volt Kiszely Tibor, akiről a Vásárhely24 hírportál azt írta, tagja a Közös Magyarország Mozgalomnak és részese volt Gulyás Mártonnal az Állami Számvevőszék központi épületének megrongálásában, lefestésében.

Ugyanígy jelen volt Tartó Levente, aki a Közös Ország Mozgalom internetes oldalán sajtókapcsolatokért felelős munkatársként van feltüntetve. És ott volt például Igaz Katalin is, akiről a Vásárhely24 hírportál publikált egy fotót, amin látszik, hogy részt vett az Olimpia-ellenes mozgalom aláírás gyűjtésében.

Lejáratja a várost?

A KDNP helyi elnöke szerint Márki-Zay Péter lejáratja Hódmezővásárhelyt.



„A hatalom érdekében szeretné Hódmezővásárhelyt kiszolgáltatni a magyar politikai élet legaljának. (…) A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt arra kér minden jóérzésű, a városáért aggódó hódmezővásárhelyi polgárt, hogy ne engedje, hogy Hódmezővásárhely az országos politika színterévé és játékszerévé váljon. És azt se engedjük, hogy Soros-szervezetek dél-magyarországi központját alakítsák ki városunkban” – fogalmazott Bálint Gabriella.

A Fidesz városi szervezetét vezető Havasi Katalin kijelentette, Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyt ismét botrányvárossá tette.

„Az ellenzéki jelölt a kampányával csak gyűlöletet szított az emberek között, az ellenségességet tudta elérni. És annak érdekében, hogy a címlapokra kerüljön, még azt is fölvállalta, hogy lejáratja szülővárosát” – fogalmazott Havasi Katalin.



Azt is hozzátette: felszólítják Márki Zay Pétert, hogy hagyja abba Hódmezővásárhely lejáratását.

Márki-Zay máshogy látja

Márki-Zay Péter korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: nem híve semmilyen erőszakos cselekménynek, ilyenre nem buzdított soha senkit, az ilyenektől „kimondottan félti” a mai politikai vezetést és az ország egészét.

Kitért arra is: független jelöltként már indulásakor arra kérte az őt támogatni szándékozó országos politikai szerveződéseket, hogy ne jöjjenek Hódmezővásárhelyre kampányolni. Hozzátette: ezt be is tartották – egyedül a kormány miniszterei „vetették be” magukat a kampányba.

Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi független ellenzéki jelölt (Forrás: Facebook)

Hárman vannak versenyben

A Csongrád megyei Hódmezővásárhelyen Almási István (Fidesz-KDNP) halála miatt kellett kiírni az időközi polgármester-választást. A megyei jogú városban hárman indulnak a posztért.

A Fidesz és a KDNP jelöltje Hegedűs Zoltán alpolgármester, aki november óta polgármesteri jogkörben irányítja a várost. Független jelöltként indul Hernádi Gyula orvos – aki 2002-től 2010-ig az MSZP és más pártok képviselőjeként dolgozott a hódmezővásárhelyi közgyűlésben. Szintén független jelölt Márki-Zay Péter közgazdász; az ellenzéki pártok azt kérték szimpatizánsaiktól, hogy őt támogassák az időközi választáson.