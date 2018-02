Tarlós: Legyen bátorsága az MSZP-nek befejezni az aláírásgyűjtést!

Ha a szocialistáknak „volt bátorságuk elkezdeni” a 3-as metró akadálymentesítéséről szóló népszavazási kezdeményezést, akkor legyen bátorságuk befejezni is azt – jelentette ki Budapest főpolgármestere szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülésén.

Az akadálymentesítésről még nincs megállapodás a mozgáskorlátozottakkal, és április előtt nem is várható – közölte Tarlós István. Hangsúlyozta: akadálymentesítik a 3-as metrót, de ahhoz semmi közük nem lesz a népszavazást kezdeményezőknek. A főpolgármester megjegyezte azt is, hogy a kezdeményezők annak idején, a 2-es metró felújításakor az állomások tíz százalékát akadálymentesítették csak, pedig a törvény, amelyre hivatkoznak, akkor is érvényben volt. Kijelentette: gyűjtsék tovább az aláírást, semmi ok a felfüggesztésére, a kezdeményezők által erőltetett hagyományos liftből egy darabbal sem fog több épülni.

Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) józsefvárosi polgármester szerint a népszavazási kezdeményezésnek egy célja volt: a hangulatkeltés. Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP), Csepel polgármestere azt mondta: az MSZP népszavazási kezdeményezése egyszerű adatbázisépítés. Horváth Csaba (MSZP) szerint azonban a célt elérték, mivel az nem a népszavazás kiírása, hanem a metró akadálymentesítése volt. Ez lehetne közös siker is – tette hozzá.