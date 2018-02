A koordinált indulás többet visz, mint hoz az ellenzéknek

Az ellenzéki pártok támogatottságát még az ellenzéki politikai elit óhajai ellenére sem lehet összeadni – mondta Lánczi Tamás, a Századvég vezető elemzője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Átszavazás esetén tekintélyes lemorzsolódás figyelhető meg a választók között.

A Jobbik néppártosodási programja kudarcot vallott, hiszen nemhogy nem sikerült növelni a támogatóik számát, hanem éppen, hogy meggyengült a párt társadalmi támogatottsága – mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Lánczi Tamás, a Századvég vezető elemzője. Úgy véli, hogy már csak azért sem beszélhetünk néppártról, mert a Jobbik bázisa földrajzilag és társadalmilag is egyenlőtlen. A párt ország egyes területein szinte alig van jelen – emelte ki.



A szakértő kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban Érd mellett máshol is csendes, koordinált együttműködés alakult ki az MSZP és a Jobbik között, ám ezt – mint fogalmazott – nem teszik ki a kirakatba. Gyöngyösön a sikeres baloldali polgármestert léptette vissza az MSZP abból a választókörzetből, ahol Vona Gábor is indul.

Az elemző szerint talány, hogy az MSZP miért vesz részt egy ilyen háttéralkuban, hiszen azt a szavazóik sem nézik jó szemmel. A szocialisták öles léptekkel haladnak a felszámolás felé. Több körzetben is átengedték az indulás jogát a DK-nak, de még emellett is visszavonulnak egyes választókerületekben. Lánczi kérdésesnek tartja, hogy az MSZP hogy fog így szavazatokat szerezni, és a végelszámolásnál szintén töredékszavazatokhoz jutni.

Felelevenítette, hogy Molnár Gyula a közelmúltban kijelentette: megszűnhet az MSZP. Az elemző furcsának tartja ezt a megnyilvánulást egy pártelnöktől, bár az is elképzelhető, hogy prófétai vagy önbeteljesítő jóslat volt ez, és a szocialisták tényleg megszűnnek. Azt egyelőre még nem tudni, hogy mi jöhetne létre az MSZP helyén, de azt már jól látni, hogy a párt szavazóira bejelentkezett az LMP, Gyurcsány Ferenc és a Jobbik is.

Kudarcra ítélt stratégia

Lánczi elismerte: van átjárás az ellenzéki szavazótáborok között, hisz vannak olyan választópolgárok, akiknek mindegy, hogy kire szavaznak, csak a kormány ellen voksolhassanak. De számos olyan szavazó is van, aki sosem támogatná Gyurcsány Ferencet vagy éppen a Jobbikot. Az elemző úgy látja, hogy az ellenzéki oldalon nagy reményekkel várt koordinált indulás a gyakorlatban többet visz, mint hoz.

Nem lehet összeadni az ellenzéki pártok támogatottságát, hívta fel a figyelmet a szakértő. Átszavazás esetén ugyanis tekintélyes lemorzsolódás figyelhető meg. A koordinált indulás nem egy csodaszer, amivel le lehet győzni a Fideszt. Az ellenzéki pártok csak összezavarják a saját választóikat, ami miatt április 8. után komoly identitásválsággal kell majd megküzdeniük – vélte a szakértő.

Ami működik papíron, az nem működik a valóságban – mondta Lánczi. Megjegyezte: az ellenzéki szavazók világa sokkal színesebb és többrétűbb, mint amit az ellenzéki politikai elitek szeretnének látni. Példaként hozta, hogy azok a DK- és MSZP-szavazók, akik 15 éven keresztül azt hallgatták, hogy a Jobbikra szavazni bűn, nem fognak rájuk voksolni, de a jobbikosokra is csak más előjellel.