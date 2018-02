Több mint tízezer migránst kellene befogadnia hazánknak

A javaslat szerint Magyarországnak több mint tízezer migránst kellene befogadnia. Önkéntes és kötelező áttelepítés is lenne és vétózni sem lehetne. A magyar kormány ezért új javaslatot készített. Erről hétfőn beszélt Orbán Viktor. A cél, hogy az unió ne az elosztást, hanem a határvédelmet helyezze a középpontba – hangzott el az M1 Híradójában.

Több mint tízezer menedékkérőt kellene befogadnia évente Magyarországnak egy új európai uniós szakértői javaslat alapján – erről írt a Magyar Idők.

A Magyar Idők birtokába jutott egy európai uniós szakértői dokumentum, amely a dublini rendelet megreformálására vonatkozik. A javaslat szerint egy önkéntes és egy kötelező áttelepítést vezetnének be. A cikk szerint meghatároznának egy úgynevezett „tisztességes részesedést” minden ország számára. Ez a szám egy bonyolult számítás alapján jönne ki, ami függ a lakosságszámtól, a GDP-től és az unióban egy évvel korábban benyújtott menedékkérelmek számától.

Az Európai Tanács minősített többséggel fogadná el az intézkedéseket

Ez alapján Magyarország tisztességes részesedése 10 518 migráns lenne. Ha bármelyik uniós ország eléri a maximumot, akkor a többi országba először megindulhatna az önkéntes, egy idő után pedig a kötelező áttelepítés. Vagyis – a Magyar Idők számítása szerint – például Görögország ezt a tisztességes részesedést már régen meghaladta, így csak onnan több mint 700 migránst kellene kötelezően Magyarországra telepíteni.

Ráadásul – a mostanival ellentétben – az Európai Tanács minősített többséggel fogadná el az intézkedéseket, vagyis egy vagy két tagállam vétója sem lenne elég az áttelepítések megakadályozására.

A menedékkérők 75 százalékát kötelezően be kellene fogadni

A tervezet szerint minden tagállamnak az előre megállapított menedékkérők 75 százalékát kötelezően be kellene fogadni, a fennmaradó 25 százalékról pedig dönthetne úgy, hogy pénzt fizet helyettük. A terv szerint fejenként 30 ezer eurót, vagyis több mint 9 millió forintot.

Összefogásra van szükség

Összefogásra van szükség, hogy meg lehessen akadályozni a brüsszeli terveket – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely, miután Budapest hármas számú választókerületében elsőként adta le a képviselőjelöltségéhez szükséges aláírásokat, több mint 1800-at. Hozzátette: Brüsszel továbbra sem tett le a betelepítési kvótákról.



Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnapi évértékelőjén a bevándorlással kapcsolatban hangsúlyozta, a kormány harcolni fog, és nem fogja tétlenül nézni, hogy vannak, akik a Soros György-féle migrációs terv végrehajtásán mesterkednek.

„Ezt a veszélyt a brüsszeli, a berlini és a párizsi politikusok hozzák a fejünkre. Azt akarják, mi is vegyük át az ő politikájukat, azt a politikát, ami bevándorlóországgá tette őket, és megnyitotta az utat a keresztény kultúra hanyatlása és az iszlám térnyerése előtt. Azt akarják, hogy mi is fogadjunk be migránsokat, mi is váljunk kevert népességű országgá” – mondta Orbán Viktor.

A magyar kormány készített egy új, saját javaslatot

Éppen ezért a magyar kormány készített egy új, saját javaslatot, amit a miniszterelnök hétfőn adott át az unió soros elnöki tisztét betöltő Bulgária kormányfőjének. Orbán Viktor azt mondta, a javaslat lényege, hogy az Európai Unió végre ne az elosztást, hanem a határvédelmet helyezze a gondolkodása középpontjába. Nincs értelme addig szétosztásról beszélni, amíg nem garantáljuk a külső határok légmentes védelmét – jelentette ki Orbán Viktor, átadva a dokumentumot Bojko Boriszovnak.



Azt mondta, a magyar alkotmány világossá teszi: abban a kérdésben, hogy kik tartózkodhatnak és élhetnek Magyarországon, csak a magyar nép által megválasztott és felhatalmazott személyek, szervezetek dönthetnek. Orbán Viktor hétfőn úgy fogalmazott: európai szolidaritásra nem a migránsok szétosztásánál, hanem a határok védelménél van szükség.