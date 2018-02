Orbán: Magyarország felértékelődött

Telt ház, és nagyon sok fiatal előtt tartotta meg sorrendben 20. évértékelő beszédét Orbán Viktor, ahol kijelentette: "Nekünk Magyarország az első". A miniszterelnök azt mondta, hogy az elmúlt 8 év jól sikerült, számos eredményre büszkék. Hozzátette, "van még munka bőven".

Orbán Viktor a legfontosabb feladatok közé sorolta, hogy meg kell állítani Soros György és az ENSZ-tervét, mert nem igaz, hogy a bevándorlás jó dolog. Az országgyűlési választással kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy az ellenzék reménytelen helyzetben van és ez a reménytelenség gyűlöletet szül. Jól sikerült az elmúlt nyolc év, sőt, még jobban is mint várták- így értékelte a 2010 óta tartó kormányzást Orbán Viktor. A kormányfő teltház előtt tartott évértékelő beszédet. A közönség soraiban a kormány vezető politikusai mellett nagyon sok fiatal is részt vett.



A kormányfő évértékelőjében hangsúlyozta: 10 év alatt 1 millió munkahelyet vállaltak, és már most 736 ezernél tartanak. Magyarország- történetében először -tudott nyugdíj-prémiumot fizetni. Emelkedtek a bérek, és csökkentek az adóterhek. Orbán Viktor a következő szavakkal köszönte meg a közös munkát:

- …köszönettel tartozom és tartozunk a több mint 700 ezer embernek, akik éltek a munkavállalás lehetőségével, és nem segélyből, hanem már munkából tartják el a családjukat. Köszönettel tartozunk a magyar vállalkozóknak, akik hittek nekünk, vállalták a kockázatot, befektettek a jövőbe, és munkahelyeket teremtettek. Dolgozó emberek és munkát teremtő vállalkozók; ők együtt a magyar gazdaság sikerének kovácsai. Köszönettel tartozunk minden magyar fiatalnak, akik a családalapítás útjára léptek.

Ugyanakkor Orbán Viktor megjegyezte: a munka még közel sem ért véget. Arról is beszélt a magyar miniszterelnök: Magyarország mára jócskán felértékelődött, “hírünk, ismertségünk, befolyásunk nagyobb, mint azt az ország mérete vagy a gazdasági súlyunk indokolná.

A különbség: szeretik Magyarországot

A Fidesz -KDNP nem csak polgári hanem nemzeti kormány is, amely szenvedélyesen szereti Magyarországot -jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: ez különbözteti meg a kormányt a magyar ellenzéki pártoktól, akiknél- mint mondta- Magyarország többet érdemel. A bevándorlásról szólva úgy fogalmazott: Magyarország sikeresen megvédte a déli határait, ugyanakkor most nyugatról is veszély fenyegeti. Elmondta: a veszélyt a legnagyobb nyugati országok vezetői hozták Európába.

” …Ezt a veszélyt, a brüsszeli, a berlini és a párizsi politikusok hozzák a fejünkre. Azt akarják, mi is vegyük át az ő politikájukat, azt a politikát ami bevándorló országgá tette őket, és megnyitotta az utat a keresztény kultúra hanyatlása és az iszlám térnyerése előtt. Azt akarják, hogy mi is fogadjunk be migránsokat, mi is váljunk kevert népességű országgá – jelentette ki. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta:a kormány nem fogja hagyni, hogy Brüsszel a szolidaritás jegyében migránsok befogadására kényszerítse Magyarországot.

A miniszterelnök kijelentette: a kormány gátat szab a Soros-terv végrehajtásának, ezért minden jogi fegyvert bevet majd. Ennek egyik első lépése a Stop Soros törvénycsomag, amit ha elfogadnak, akkor azt jelentheti, hogy azok a civil szervezetek, amelyek a terv végrehajtását segítik, támogatásaik egy részét kénytelenek lesznek befizetni az államkasszába.

20. évértékelő beszédét Orbán Viktor a szokásos fordulattal zárta: ‘Kalandra fel! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”