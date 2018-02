Pesti Srácok: Hiába várták a szocialisták Karácsonyt

Karácsony Gergely megígérte ugyan, hogy ott lesz az ellenzéki pártok közös csepeli kampánykivonulásán, ám hiába vártak rá az érdeklődők - számolt be a Pesti Srácok a honlapján. Pedig a többi ellenzéki párt is várt rá, mellettük a Fidesz egy apró "kedvességgel" is készült a szocialista miniszterelnök-jelölt számára írták a honlapjukon található beszámolóban.