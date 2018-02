Karácsony Gergely tagadja, hogy ellenezte volna a határkerítést

A kerítés értelmetlen, ne költsön a kormány „az új vasfüggönyre”, mert úgysem akadályozza meg a menekültek érkezését – így látta a Párbeszéd Magyarország 2015-ben, a bevándorlási válság csúcsán. Karácsony Gergely pártja kerítés helyett inkább azt javasolta, hogy újítsa fel a kormány az üres laktanyákat, és azokban helyezzék el a menekülteket. Az Együtt továbbá leszögezte, hogy szerintük semmiképpen nem szabad kerítésnek épülnie.

A Fidesz szerint Karácsony Gergelyék itthon és az Európai Parlamentben is folyamatosan támadják a határzárat és a határvédelmet, vagyis „Karácsony Gerely valójában a Soros György miniszterelnök-jelöltje.”

Nem tud arról, hogy miniszterelnök-jelöltjük párjának ilyen javaslatai lettek volna – erről beszélt kedden az MSZP-s Harangozó Tamás. A szocialista képviselő újságírói kérdésre hozzátette: a határzár marad és szerinte ezt már Karácsony Gergely is többször világossá tette.

A Párbeszéd 2015-ben kiadott hivatalos állásfoglalásában így vélekedtek a határzárról: „Ezerszer elmondtuk: a déli határon épített kerítés értelmetlen, embertelen és pazarlóan drága. (…) építése nem járul hozzá a menekültprobléma enyhítéséhez.”

Tagadta korábbi kijelentését

Karácsony Gergely pár nappal ezelőtt azonban tagadta, hogy ő személy szerint valaha ellenezte volna a határzár felépítését. A politikus szerint ellentmondás sincs pártja három évvel ezelőtti álláspontja és a mostani nyilatkozata között. Sőt, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje most úgy fogalmazott: számukra fontos az emberek szavazata, akik biztonságban érzik magukat a kerítéstől.

„Ez a kerítés megépült, és sok magyar választópolgár úgy érzi, hogy ettől van biztonságban. Márpedig az ő szavazatuk, az ő lelkük, az ő biztonságérzetük számunkra fontosak „ – fogalmazott Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely pártjának EP-képviselője is a kezdetektől kiállt a migráció mellett. Jávor Benedek már 2015 nyarán megszavazta Brüsszelben a kötelező betelepítési kvótát. 2016-ban a Magyarországot megbüntető Európa parlamenti javaslat mellett voksolt. Tavaly pedig a felső korlát nélküli migránskvóták bevezetését is megszavazta.

Karácsony Gergely,az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. (MTI-fotó: Marjai János)

Soros miniszterelnök-jelöltje lenne Karácsony Gergely?

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, a Fidesz-frakció szóvivője arról beszélt: egyre biztosabb, hogy Karácsony Gergely Soros György miniszterelnök-jelöltje.

„Nemcsak itthon támadják a határzárat, a határvédelmet, hanem az Európai Parlamentben is mindig a migráció mellett szavaztak. Egyre biztosabb és egyre bizonyosabb, hogy Karácsony Gergely Soros György miniszterelnök-jelöltje, hemzsegnek mellette Soros emberei” – fogalmazott Halász János.

Halász János arról is beszélt: Jávor Benedek a migrációs válság kezdete óta 14-szer állt a bevándorlás mellé a magyar emberek érdekei helyett. Úgy fogalmazott: ez is azt bizonyítja, hogy Karácsony Gergelyék Brüsszelben is a Soros terv végrehajtását segítik.