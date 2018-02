Fodor nincs rajta az MSZP-Párbeszéd országos listáján

Elfogadta az MSZP kongresszusa szombaton a szocialisták és a Párbeszéd megállapodását a 2018-as országgyűlési választásra, amelynek értelmében a két párt közösen indít képviselőjelölteket, közös listán indul és miniszterelnöknek Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd társelnökét ajánlja a választóknak – a Liberálisoktól Bősz Anett kapott helyet az országos listán.

A Budapesti Kongresszusi Központban tartott rendezvényen a küldöttek 207 igen, 14 nem szavazattal és 13 tartózkodás mellett hagyták jóvá a Szövetség az igazságos Magyarországért című dokumentumot, amelyet Molnár Gyula, az MSZP elnöke, Hiller István, az MSZP választmányának elnöke, valamint Karácsony Gergely és Szabó Timea, a Párbeszéd társelnöke írt alá. A megállapodás tartalmazza, hogy a Párbeszéd képviselőjelöltjei indulnak Budapest 1-es (V. kerület), 10-es (III. kerület), Hajdú-Bihar megye 5-ös (Hajdúszoboszló) és Fejér megye 3-as (Bicske) választókerületében.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke (MTI Fotó: Soós Lajos)

A dokumentum szerint az országos lista 1., 11., 19., 33., 44., 55., 66., 77., 88., 99. és 110. helyén a Párbeszéd politikusai szerepelnek. A kongresszus az országos listát 164 igen, 42 nem szavazattal és 21 tartózkodással hagyta jóvá. A két párt közös listáját Karácsony Gergely vezeti, őt követi Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Hiller István, a választmány elnöke. A listán a további sorrend a következő: Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, Tóth Bertalan parlamenti frakcióvezető, Gőgös Zoltán elnökhelyettes, Tóbiás József volt pártelnök, pártigazgató, Mesterházy Attila volt pártelnök, Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke és Gurmai Zita volt európai parlamenti képviselő.

A kongresszus elején a küldöttek elénekelték a Himnuszt, megnézték a párt videoreklámjait, illetve meghallgathatták Joseph Muscat máltai miniszterelnök videoüzenetét.

Fodor Gábor nincs, Bősz Anett viszont ott van a listán

A párt országos listáján Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője kapta meg a 15. helyet az MSZP-Párbeszéd országos listáján. A listán sem Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke, sem a párt logója nem fog szerepelni. A döntést Fodor Gábor és Bősz Anett közösen jelentették be az újságíróknak. Fodor Gábor úgy fogalmazott, hogy a kongresszuson létrejött a „változás szövetsége, amelynek tagja a liberális párt is”. Hozzátette, tudják hogy egy ilyen helyzetben minden pártnak kell kompromisszumokat kötnie, és a Liberálisok azok, akik a legtöbb kompromisszumot kötötték. Hangsúlyozta, hogy egy befutónak tartott helyet kaptak, de eközben több egyéni körzetben is visszaléptek, és elfogadták, hogy az országos listán ne szerepeljen a nevük. „Az együttes fellépésben hiszünk” – szögezte le.

Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke és Bősz Anett, a párt ügyvivője (MTI Fotó: Mohai Balázs)

Bősz Anett szintén a kompromisszumkészségüket hangsúlyozta, és felajánlotta a kampányhoz saját erőforrásaikat. Megjegyezte, hogy a megállapodással pontot tettek azoknak a feltételezéseknek a végére, amelyek szerint részükről kizárólag személyi ambíciókról szóltak a tárgyalások. Arra a kérdésre, hogy kaptak-e más helyet a listán, Fodor Gábor azt mondta, ez még nyitott kérdés. A pártelnöktől megkérdezték, hogy indul-e egyéni körzetben, amire azt felelte: „itt is vannak még kérdőjelek, de ezek rövid időn belül lezárulnak”.

Elfogadták a választási programot

Az MSZP-kongresszusa szombaton egyhangúlag megszavazta a párt Tegyünk igazságot! című választási programját. A program kidolgozásáért felelős Hiller István, az MSZP választmányának elnöke egy győztes csapat, győztes programjaként beszélt az elfogadott dokumentumról. A budapesti kampánynyitó kongresszuson a dokumentumot kézfelemeléssel szavazták meg a küldöttek. Hiller István karakteres, progresszív baloldaliként jellemezte a programot, amely a szociális demokrácia programja, és amely szerinte nem csak a baloldaliaknak szól. Közölte, igazságos és szabad országot fognak újra építeni, új magyar köztársaságot, a negyedik magyar köztársaságot hozzák létre, “mindannyiunk közös társulását”.

Az Országgyűlés alelnöke szembeállította pártja jövőképét a kormánypártok illiberális demokráciát célzó jövőképével. Szerinte ez a jövőkép “közép-európai nyelven” az urak és szolgák, a kubikosok és földesurak, a cselédek és háziurak világát jelenti. Azt jelenti, amely ellen Petőfi azt mondta: rabok tovább nem leszünk – tette hozzá Hiller István. Feladatként jelölte meg a baloldal előtt, hogy minél több embert vigyenek el szavazni, mert annál nagyobb esély van a változásra. Hiller István szólt arról is, hogy nem engedhetik át a nemzet fogalmát egyetlen politikai erőnek sem. A nemzet nem kisajátítható, mi mindannyian a nemzet vagyunk, határon innen és határon túl – közölte.

Hiller István, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) választmányi elnöke, az Országgyűlés alelnöke beszédet mond a párt országos kampánynyitó kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2018. február 10-én (MTI Fotó: Soós Lajos)

A választmányi elnök azt is szorgalmazta, hogy ha Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd társelnökét megválasztják miniszterelnöknek, ne költözzön a budai várba. Dolgozzon a polgárok között, pesti irodájában! – javasolta. Szergej Sztanisev, az Európai Szocialista Párt (PES) elnöke, volt bolgár miniszterelnök úgy jellemezte az április választásokig hátralévő kampányt: ez a harc nemcsak a ti harcotok, hanem egész Európa harca lesz. Nem lesz könnyű, mert a kormány óriási erőforrásokat összpontosít a kezében – közölte, hozzátéve, szerinte az igazság a leghathatósabb eszköz ez ellen. Közölte, Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, erős nemzetállamot, illiberális demokráciát akar, szerinte azonban erős Magyarországra van szükség, amely egyben demokratikus, és tisztelik Európában.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, hogy egy óbudai lakótelepen nőtt fel, ahol gyerekkorában luxus volt a gépsonka, a paradicsom. Ma is vannak olyan családok, ahol nem jut vacsorára, a fiatalabb gyerekek pedig örülhetnek, ha idősebb testvéreiktől megöröklik a téli cipőt – tette hozzá. Amit ma szabadságnak hívunk, az nem az, mert a szabadság nem lehet annyi, hogy valaki elmondhatja a véleményét az utcán, kimehet tüntetni, vagy elutazhat Nyugatra – fogalmazott. A szabadság ennél sokkal több. A változás szövetségének a szabadság az, amikor meleg van az otthonokban, egy multinál dolgozó pénztáros megmondhatja a főnökének, hogy elmegy családjával nyaralni, egy ápolónak nem kell harmadik műszakban takarítania, és nem kell 900 ezer családnak attól rettegnie, hogy elárvereztetik az otthonát – mondta Szabó Tímea.

Hozzátette: azért van itt, hogy Karácsony Gergely vezetésével, közösen kiharcolják, a “valódi szabadságot”. El kell kergetni azokat a hatalomból, akik elvették a szabadságot, akik a szegényektől azt a kicsit is elveszik, amijük van, és egy új országot kell felépíteni, ahol az emberek egymást segítik, ahol mindenki számít – mondta. Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője és Mellár Tamás közgazdász együtt szólalt fel. Előbbi pécsi kötődését hangsúlyozva azt mondta, hogy a várost “dilettáns, rablógazdálkodással foglalkozó, páváskodó” Fidesz-elit uralja. A pécsi választók azt üzenik, hogy változásra van szükség, de ehhez a legesélyesebb jelöltnek, Mellár Tamásnak kell felvállalnia, hogy vezeti ezt a változást – jelentette ki.

Tóth Bertalan, a párt parlamenti frakcióvezetője (MTI Fotó: Balázs Attila)

Mellár Tamás elmondta, miután tavaly ősszel döntött arról, hogy függetlenként elindul, decemberben az MSZP közölte, hajlandó támogatni, Tóth Bertalan pedig vállalta, egyéniben visszalép a javára. Hangsúlyozta: már kilenc párt támogatja, ő pedig mindent megtesz azért, hogy ne csak a legesélyesebb jelölt legyen, de győzzön is. Szintén együtt lépett a színpadra Harangozó Gábor szocialista képviselő és Magyar György ügyvéd. A politikus úgy fogalmazott, hogy 2014 őszén Siófok egyszer már bizonyított, mert akkor egy széles támogatással bíró jelölt legyőzte a város fideszes polgármesterét. Szavai szerint Magyar György is a 2014 őszén látott széles körű támogatást fogja megkapni Siófokon, és le fogják győzni a Fideszt.

Az ügyvéd azt mondta, hogy Magyarország “eltemethette” a jogállamot, de azt vissza kell állítani. Úgy vélekedett: nincs semmi esélye az összefogásoknak és a szövetségeknek, ha a baloldali ellenzéki pártok elindulnak egymással szemben, mert az csak “karambolhoz vezethet”. Egyesek szemében “lehet más a politika, de meggyőződésem, hogy így nem lehet más a politika” – fogalmazott Magyar György. Ha a jelenlegi hatalom a helyén marad, akkor a jogállam nem fog feléledni, nemcsak tetszhalott, hanem valóságos halott marad – jelentette ki.

Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese azt mondta, abban bízik, hogy április 8. a diktatúra temetése lesz. Tragédiának nevezte, hogy nagyon sok magyar külföldre ment. Szégyellje magát Orbán Viktor! Szégyelljék magukat a kormánypártok, hogy folytatni akarják a lopást! – hangoztatta. A kongresszuson lejátszották Jeremy Corbynnak, a brit Munkáspárt vezetőjének videoüzenetét.

Karácsony: Közösen kell elindítani a változást

Itt az ideje szövetségre lépni, és elindítani a változást – mondta az MSZP szombati országos kampánynyitó kongresszusán a szocialisták, a Párbeszéd és a Liberálisok miniszterelnök-jelöltjévé választott Karácsony Gergely. A Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott: április 8-a nemcsak egy egyszerű kormányváltás, korszakváltás vagy rendszerváltás napja lesz, hanem olyan napnak kell lennie, amikor a magyarok nem csak nemet mondatnak valamire, de igent is valami másra. Azt hangoztatta, elindítják a változást, ami április 8-án “megforgatja” az ország sorsát annak érdekében, hogy a magyarok azt a Magyarországot kapják, amelyet régóta megérdemelnek.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje beszédet mond a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országos kampánynyitó kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2018. február 10-én (MTI Fotó: Soós Lajos)

Sokan akarják a változást, és félnek attól, hogy ez nem fog bekövetkezni – közölte. Van alternatíva, sőt valójában a kormánynak csak alternatívája van, mert az országnak nincs kormánya – fogalmazott. Akiknek az lenne a dolguk, hogy az országot kormányozzák, azoknak se szívük, se eszük, se kedvük nincsen hozzá, mert azzal vannak elfoglalva, hogy visszaéljenek hatalmukkal – jelentette ki Karácsony Gergely. Az elmúlt nyolc év egyetlen győztese a Fidesz, de vesztese az egész ország – mondta.

A szociális demokrácia modelljéről beszélő Karácsony Gergely azt mondta, olyan új közös otthont kell teremteni az országnak, amely nem csak az elmúlt nyolc évvel, hanem az egész rendszerváltozás kudarcaival is képes szembenézni. Szavai szerint ők az ország sikerét az emberek sikerességére alapozzák, ugyanis egy kormánynak a magyar emberek oktatásába, bérébe, egészségébe, biztonságába és nyugdíjába kell befektetnie. Szakítani kell azzal a három évtizedes modellel, amelynek során a gazdaság működését arra próbálták alapozni, hogy idecsábították a külföldi tőkét – tette hozzá.

A szociális demokrácia programja az új magyar középosztály megteremtésének programja – jelentette ki Karácsony Gergely. Talpra állítják az oktatást, visszaadják a pedagógusok szabadságát és méltóságát, megemelik a béreket, és olyan iskolákat teremtenek, amelyek felkészítik a fiatalokat arra a jövőre, amelyben a tudás lesz a legfontosabb – ígérte. Olyan egészségügyet kell csinálni, amely valóban az egészségről szól, mert mindenkinek jár a méltó ellátás – mondta. A magyar béreket nem könnyű felzárkóztatni az európai bérekhez, de olyan adórendszert kell alkotni, amivel a kormányváltás után azonnal meg tudják emelni az alacsony keresetűek bérét – szögezte le a kormányfőjelölt. Hozzátette: amikor emelkednek a bérek, akkor a nyugdíjak nem maradhatnak el tőlük.

Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) budapesti elnöke beszédet mond a párt országos kampánynyitó kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2018. február 10-én (MTI Fotó: Soós Lajos)

Karácsony Gergely arról is megemlékezett, hogy szombaton lett volna Göncz Árpád 96. születésnapja. A volt államfőt idézve azt mondta: “én azokat akarom szolgálni, akiknek szolgálója nincsen”. Ha meg akarjuk változtatni a politikát és a politikán keresztül Magyarországot, akkor nem kell mást tennünk, csak ezt a mondatot komolyan venni – jelentette ki. Leszögezte, nem “nyomult” azért, hogy miniszterelnök-jelölt legyen, és többször is elmondta, szívesen támogatna mást, aki képes az ország közös ügyét nézni. Hozzátette: ezután nem mond ilyet, mert úgy érzi, csak az ő szövetségük az, amely nem az ellenzéket akarják leváltani, hanem a kormányt akarja leváltani – fogalmazott. Karácsony Gergely hozzátette: büszke arra, hogy az MSZP pirosa és a Párbeszéd zöldje összeért, de középen szükség van a változást akaró emberek fehérjére is.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke szerint Orbán Viktor nem csupán lenézi, hanem hülyének is nézi a magyarokat. Eltűri egy fideszes szavazó, hogy így becsapják? – tette fel a kérdést, arra utalva, hogy 1300 menekültet fogadott be az ország. Közölte: a mostani kongresszus nem csupán az MSZP életében sorsdöntő, hanem egész Magyarország és a baloldal szempontjából is. Ki, ha nem mi? – kérdezte, majd úgy folytatta: a baloldal, az MSZP volt, van és lesz. Az MSZP felismerte, hogy céljai eléréshez valamennyi demokratikus erő hosszú távú és rendszeres együttműködésére van szükség a választások után is – mondta Kunhalmi Ágnes. A politikus szerint óriási az április választás tétje, a kormánypártok félnek, nekik ugyanis nem Magyarország jövője, hanem saját jövőjük, “saját vejük jövője, a saját lábán álló lányuk jövője” a fontos. Kunhalmi Ágnes azt mondta, a hit, a remény és a jövő nem a jobb-, hanem ismét a baloldalon van.

Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke beszédet mond a párt országos kampánynyitó kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2018. február 10-én (MTI Fotó: Soós Lajos)

Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint a változást akarók, az MSZP és a Párbeszéd szövetsége “az esélyes választás” április 8-án. A félelmet és az apátiát le kell győzni, el kell menni szavazni. A változás szövetségére kell behúzni az ikszet, és másnap egy normális igazságos Magyarországon fogunk élni – hangoztatta. Az MSZP-Párbeszéd szövetségéről azt mondta, érdekházasságnak indult, de “kezd köztünk alakulni a kémia”. Ez a tradíció és az innováció házassága – tette hozzá a Liberálisokra utalva.

A pártelnök azt mondta, minden mérés azt mutatja, hogy a változást akarók többen vannak. Most már egy tisztességes Fidesz-szavazó is pontosan tudja, hogy a Fidesznek csak a hatalom fontos – jelentette ki Kunhalmi Ágnes. Az esemény végén az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok vezető politikusai, valamint képviselőjelöltjei közösen álltak fel a színpadra.