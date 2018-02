Jobbik: Újra kell tárgyalni a multicégek stratégiai szerződéseit

A Jobbik újratárgyalná a multinacionális cégek kormányzattal kötött stratégiai szerződéseit – közölte Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus szerint ezek a megállapodások indokolatlan kedvezményekben részesítik az érintetteket; pártja ehelyett a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokkal állapodna meg, és azokat kedvezményezné. Arról is beszámolt: haladéktalanul megváltoztatnák a munka törvénykönyve egyes előírásait annak érdekében, hogy csökkenjen a munkavállalók kiszolgáltatottsága, és erősödjön a szakszervezetek működése. Példaként említette, szeretnék elérni, hogy a szakszervezeti vezetők munkabérét ne állhassa az a munkaadó, amellyel szemben az illetőnek fel kellene lépnie a dolgozók érdekében.

Ehhez állami forrásokat különítenének el – fejtette ki. Z. Kárpát Dániel azt is mondta: noha nem multiellenesek, ugyanakkor ezen cégektől is megkövetelik a szabályok betartását. Tarthatatlannak nevezte, hogy több ezer milliárd forint nyereség távozik az országból lényegi adófizetés nélkül, egybek mellett az informatikai vagy gyártási technológia bérlésének indokával. A Jobbik alelnöke kitért arra is, hogy béruniós koncepciójuk a munkabérek lassú és kiszámítható felzárkózását tenné lehetővé a nyugat-európai átlaghoz.