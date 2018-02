Demokratikus Koalíció - a kirekesztők pártja?

Új elem kapcsolódott be a Gyurcsány-párt kommunikációjába. A határon túli magyarokkal szembeni fellépésük Vágó István révén a hitüket megélő zsidókkal szembeni ellenérzésekkel bővült.

Az utóbbi időben főként a valami, vagy valakik elleni harc jellemzi a Demokratikus Koalíció kampány-kommunikációját. Gyurcsány Ferenc korábban a határon túli magyarok szavazati jogának visszavonását követelte, majd a kárpátaljai “magyar nyugdíjak” ügyében kampányolt. Emellett több éles keresztény-ellenesnek is minősíthető kirohanása is volt.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Úgy tűnik, ez az ellen-kampány most új elemmel bővült. Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja Facebook oldalán jelentetett meg egy bejegyzést, amelyben arról értekezik, hogy nehezen viseli a „kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát”.

Azt írta: „ateistaként nem érdekel a zsidók és az I.ten (kiírva vagy kipontozva, nagy-vagy kisbetűvel, nekem édesmindegy) viszonya, nehezen viselem a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát, nem hatnak meg a szertartásaik, és semmi közösséget nem érzek velük. És nem is akarok.”

A harmincas éveket idéző gondolatait még a balliberális értelmiség is megütközéssel fogadta. Volt olyan médium, amely még rá is kérdezett, hogy valóban ő írta-e ezeket, Vágó István azonban több helyen is megerősítette, tényleg ez a véleménye.

Az atv.hu-nak azt mondta: szerinte a bejegyzésnek nincs antiszemita felhangja, és fenntartja a véleményét, amit egyszerűen azzal magyarázott, hogy nem híve a túlhajtott vallásosságnak. Már csak azért sem mert “szombaton is szeret autózni, és szívesen fogyaszt disznóhúst is, amit amazok nem néznek jó szemmel.”

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija mindenesetre irigylésre méltó toleranciával reagált Vágó István gondolataira. „Sajnos ismét igazolódik, hogy a legnagyobb ellenségünk nem is a gyűlölet, hanem a gyűlöletet kiváltó mérhetetlen tudáshiány.”

„Vágó Istvánról semmiféle rosszindulatot nem feltételezek. A szüleim korosztályához tartozik, tudom, hogy a zsidó identitás kapcsán mennyi szorongással, tabusítással, félelemmel kellett megküzdeniük és kellett kompromisszumokat kötniük.

Jöjjön el egyszer a közösségünkbe, ismerje meg azokat az embereket, akik az övéhez hasonló családtörténetek után úgy döntöttek, hogy a zsidó identitásnak egy olyan formáját szeretnék megélni, amely spirituális, lelki, közösségi tartalommal tölt fel” – tette hozzá.

A vigyázó blog közben arról ír: utoljára 1938-ban nyilatkozott így magyar politikus. A lap szerint Ravasz László antiszemita rasszista református püspök az Országgyűlés felsőházában érvelt a zsidótörvény elfogadása mellett. Ő azt mondta – idézem: “Üljön csak be egy Nyíregyházára menő harmadosztályú kocsiba, amelyben 60-70 hernyósapkás, kaftános zsidó van.”

Vágó István Facebook oldalán később cáfolta, hogy bejegyzésével antiszemita felhangot ütött meg úgy fogalmazott: „édesanyám auschwitzi túlélő volt. És ugyancsak ateista.”