Folytatódik az üzengetés a baloldalon - Juszt László szerint Lévai Katalin egy "politikai prosti"

Az egykori tévés szerint a volt MSZP-s miniszter most a baloldali ellenzék szétverésén munkálkodik.

Éles hangú bejegyzést tett közzé a legnagyobb közösségi oldalon Juszt László azzal kapcsolatban, hogy Lévai Katalin, egykori MSZP-s politikus, miniszter és EP-képviselő Zuglóban elindul az országgyűlési választásokon, abban a körzetben, ahol a szocialista Tóth Csaba nyert 2014-ben.

„Mennyit kaphatott ez a politikai prosti (elnézést kérek a kurváktól, nem őket akartam bántani), aki most egy másik sarokra állt ki? Ahogyan drága Hofi Géza mondta: “ebbe már ültem egy kicsit, most ebbe is beleülök…” – írja az egykori tévés a bejegyzésben. Felhívom a kishölgy figyelmét, hogy a fidesznél az árulást szeretik, de az árulót nem” – írja Juszt.

Lévai Katalin a múlt héten jelentette be, hogy a Lendülettel Magyarországért nevű politikai formáció képviseletében indul Zuglóban. Az egyik kereskedelmi csatorna reggel műsorában elmondta, kemény kampányra számít, de azt szeretné, hogy márciusban megmérnék, ki a körzet legjobban támogatott ellenzéki politikusa és az indulna el áprilisban.

Mint mondta, ő a helyi emberek akaratának igyekszik megfelelni ezzel a lépéssel, mert a körzet egyes választói keresték meg azzal, hogy induljon el a választásokon. Miért ne mérettethetné meg magát egy kispárt is, senki nem tudhatja, hogy az esetleges elő-felmérés milyen eredményt hoz majd, akár az is kiderülhet, hogy őt tartják majd a legesélyesebbnek.

Röviddel az után, hogy Lévai Katalin bejelentette indulását a választáson, betörtek az irodájába. Ezzel kapcsolatban a Pesti Srácoknak úgy nyilatkozott, többen is figyelmeztették, hogy jól gondolja meg, hogy indulni akar-e Zuglóban, ugyanis ott indul az MSZP színeiben az a zűrös ügyekből is ismert Tóth Csaba is, akit Juhász Péter, az Együtt elnöke nettó maffiózónak nevezett. Lévai szerint nincs köze Tóth Csabának a betöréshez, legalább is „szeretné ezt hinni” – tette hozzá.

A hirado.hu megkereste az ügyben a Lévai Katalin vezette politikai szervezetet, akiktől a következő nyilatkozatot kaptuk:

„A Lendülettel Magyarországért ilyen hangnemű és stílusú, provokáló, a párt bármely tagját szándékosan megalázó írást sem most, sem a jövőben nem kíván kommentálni. A megjelent szöveg, annak íróját minősíti.”

A baloldali üzengetés

Juszt László nem kifejezetten költői hangvételű posztja nem egyedi mostanában a baloldali ellenzék háza táján. Egyre több és egyre élesebb hangú nyilatkozat lát napvilágot, amelyben baloldali politikusok üzengetnek egymásnak, sokszor nem igazán parlamenti stílusban. Az MSZP jelenlegi miniszterelnök-jelöltjét már több egykori párttársa támadta, Szél Bernadett, vagy éppen Sallai R. Benedek. Utóbbi árulással vádolta Karácsony Gergelyt, amikor az egyik kereskedelmi tévécsatorna műsorában úgy fogalmazott, „a magyar ember, ha meg is bocsájt, nem fejelt. Gergő már egyszer elárulta a saját pártját”.

Szél Bernadett az MSZP-nek is nekiment, “gócokban beteg pártnak” nevezve a szocialistákat, akikkel az LMP semmiképpen sem hajlandó együttműködni. Elnöktársa, Hadházy Ákos is beszállt az üzengetésbe, és a Népszavának adott interjúban minden baloldali pártot és politikust kiosztott. Szerinte a DK feladta a 2018-as választást, Karácsony Gergelyről pedig azt mondta, „nem egy buta fiú, de politikájában sem logika, sem következetesség nincs”.