Tovább tárgyal a mentelmi bizottság Gyurcsány vagyonáról

Még nem hozott döntést az Országgyűlés mentelmi bizottsága Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatáról, azonban hétfői ülése után áttekintette az exminiszterelnökhöz kapcsolódó beadványokat, írta meg a Magyar Idők.

A Magyar Idők számolt be arról, hogy a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintot, amelyet a bécsi Schoellerbank AG-nál helyezett el. A lap arról is beszámolt, hogy a volt kormányfőnek már 2016-ban is volt számlája Bécsben, akkor még több mint 180 millió forintot tartott a Schoellerbankban, de ez a 2016-os vagyonbevallásából sem derült ki.

Ezután fordult a lap főszerkesztője, Gajdics Ottó a mentelmi bizottsághoz vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezve Gyurcsány Ferenccel szemben. Gyurcsány azt kérte a bizottságtól, hogy vizsgálja meg a vagyonnyilatkozatában foglaltak törvényességét.

„A Demokratikus Koalíció elnökének, Gyurcsány Ferencnek a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos beadványokat az Országgyűlés mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságának hétfői ülését követően munkatársaimmal áttekintettük” – nyilatkozta hétfőn a Magyar Időknek Hargitai János. A testület elnöke a Magyar Idők főszerkesztője, Gajdics Ottó és a DK elnöke által benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban annyit mondott, hogy mérlegelési jogkörében a napokban meghozza a döntését a beadványokról.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.