Így akartak végezni roma áldozatukkal a szélsőjobboldali rablók

Rasszista rablógyilkosságokat terveztek azok a fegyveres férfiak, akikről korábban azt is feltételezték, hogy Orbán Viktor elleni merényletre készültek. A Kékfény című műsor munkatársa megtalálta az egyik célpontjukat, aki tudta, hogy a vádlottak meg akarták ölni, de nagyon meghökkent, amikor szembesült azzal, hogy milyen konkrét terv készült már a megölésére. Mint kiderült, a gonddal kiválasztott áldozat teljes környezetét feltérképezték, a tetteseknek volt már menekülési útvonaluk is, amikor az utolsó főpróba előtt lekapcsolták őket a kommandósok.

Egy roma vállalkozó egészen a közelmúltig csak annyit tudott, hogy a két férfi ügyében nemcsak tanú, hanem lehetséges célpontként tartotta őt számon a rendőrség. Azonban a közmédia munkatársától megtudta, hogy valójában mekkora veszélyben volt az ő és családja élete. A vád szerint ugyanis a két férfi precízen megtervezte a család kivégzését, olyannyira, hogy az utolsó pillanatban kapcsolták le őket.

A magyar szélsőjobboldali szubkultúra ismert alakja a két gyanúsított. M. Péter korábban Amerikában élt, hazatérése után drogot, fegyvert csempészett, ezért hét és fél évre ítélték. Gyűlöli a cigányokat a börtönviselt, szociális segélyből élő férfi. Zavaros, az ügyész szerint áltudományos, összeesküvés-elméletekre épülő könyvet írt a következő forradalomról. Drog- és alkoholproblémái voltak, többször kezelték pszichiátrián is. Ha ez még nem lenne elég, az igazságügyi szakértő azt állapította meg, hogy személyiségzavarban szenved, így nem csoda, hogy korábban arról vallott, hogy „a 6-os villamoson is lelövöldözne belőlük”. Társa, B. Gyula okleveles vegyész, igazi ezermester.

Pénzszeretet, cigánygyűlölet

Kettejüket a közös gyűlölet hozta össze. M. Péter folyton arról beszélt, fegyverekre van szükség, ezért többször kiutaztak Szlovákiába, egy ottani vadászboltból hatástalanított sorozatlövőket és lőszereket vették. A géppisztolyokat egyikük visszaélesítette. Házilag még hangtompítókat is eszkábáltak, parókát, esőkabátot, gumikesztyűt szereztek be. Ezután kezdték meg az embervadászatukat. Két szempont vezérelte őket jövőbeni áldozataikat illetően: hogy roma és gazdag legyen. Először egy dúsgazdagnak hitt gödöllői roma vállalkozót pécéztek ki maguknak, tőle 20 milliós forintos zsákmányra számítottak. Pontos terveket készítettek: internetes térképen vizsgálták az áldozat házát, aztán Gödöllőre utaztak, és alapos terepszemlét tartottak. Itt támadási, menekülési útvonalat dolgoztak ki. Figyelembe vették a közlekedési pontokat, lemérték a távolságokat, számba vették a térfigyelő kamerákat. Csakhogy közbeszólt az élet: egyikük, M. Péter valahonnan megtudta, hogy az áldozat cégét felszámolják, pénze nincs, ezért nem érdemes megölni. Ez menthette meg a roma család életét, ugyanis a páros új áldozatot keresett. És talált is: egy borsodi uzsorásra esett a választásuk.



Új célpontjuk lakhelyén, a Kazincbarcika melletti Vadnán is alapos terepszemlét tartottak, figyelték az uzsorás szokásait. De nem hagyták figyelmen kívül a településen járőröző rendőrök mozgását sem, sőt, a reakcióidejüket is elemezték. Ekkor derült ki számukra, hogy a célszemély házának környékén lakik egy rendőr. Ez viszont túl kockázatossá tette volna a rablógyilkosságot, ezért úgy döntöttek, őt is életben hagyják. De az újabb kudarc sem szegte kedvüket, és – vallomásukból lehet tudni – egy újabb cigány származású célszemély megtalálására tettek lépéseket.

Uzsorást szerettek volna ölni, azonban nem ismertek egyet sem. Ezért úgy gondolták, majd az adósok elvezetik őket a következő célponthoz: három Pest megyei nyomornegyedbe is elautóztak, ahol olyan alapítvány munkatársainak adták ki magukat, akik az uzsorások áldozatain akarnak pénzzel segíteni. De ez is zsákutcának bizonyult, mert így sem jutottak közelebb a vágyaikhoz. Ekkor fordultak a Facebook felé, vagyis egyikük: M. Péter Uzsoramentes újrakezdés néven létrehozott egy álprofilt, és ezen profil alól írt egy roma civil szervezet aktivistájának. Így jutottak el a későbbi sértetthez. Utolsónak kiszemelt áldozatuk, Csorba Lajos számos roma szervezet munkájában vett részt, korábban ő vezette a ferencvárosi cigány önkormányzatot is. Mint kiderült, a veje szólt neki a megkeresésről. Először egy étteremben ültek le M. Péterrel, aki Claud Buvoszky néven mutatkozott be nekik. Ekkor Csorbának valami gyanús lett, arra kérte Buvoszkyt, hogy igazolja magát.

Buvoszky, azaz M. Péter erre egy hamis angol nyelvű megbízólevelet mutatott fel, majd tört magyarsággal egy hihetetlennek tűnő történetet adott el: eszerint egy dúsgazdag Amerikába emigrált magyar bácsi meghalt, 150 millió dollárt hagyott hátra, és őt bízta meg azzal, hogy ebből az összegből segítsen a magyar romákon. Csorba Lajos úgy emlékszik, M. Péter egy listát kért tőlük, írják össze a gazdag ismerőseik nevét, becsült vagyonát. Vélhetően innen várt tippet a következő célszemélyre. Valami azért motoszkálhatott Csorbában, ugyanis egy fiktív táblázatot adott át a vádlottnak, immár Csorba akkori lakásában. Majdnem ez lett a veszte, ugyanis akkor átmenetileg egy IX. kerületi új, gyönyörűen berendezett lakást bérelt a családjával. Csorba Lajos ugyan rokkantnyugdíjas, de építési vállalkozóként próbál a felszínen maradni, ahogy ő fogalmazott saját magáról: nem vagyok gazdag, de a legszegényebb sem.

Itt dőlhetett el, hogy Csorba Lajos lett az új célpont. A duó újra munkába állt: precízen megtervezték a rablógyilkosságot. Minden eshetőséget számításba vettek, felmérték a kamerákat, a forgalmi viszonyokat, a támadási, menekülési lehetőségeket. A vád szerint az elsőrendű vádlott a bűncselekményt úgy akarta végrehajtani, hogy a lakásban fegyverrel az értékei átadására kényszeríti a sértettet. Majd őt, illetve az esetlegesen a lakásban tartózkodó további, akár kiskorú személyeket is lelövi. Ezután következett volna a nyomok eltüntetése: 4 liter benzint locsoltak volna szét a lakásban, majd egy – B. által készített – időzítő szerkezet segítségével gyújtották volna fel a lakást, 10-15 perccel később, hogy elhagyják a lakást. Már minden készen állt, amikor úgy döntöttek, egy utolsó lőpróbát tartanak.

Ez számukra végzetes hibának bizonyult, ugyanis útközben fogták el őket a kommandósok.

Ketten az ezerből: videó vezette nyomra a hatóságokat

Rögtön az elfogás után az első hírek velük kapcsolatban még arról szóltak, hogy politikai merényletre készültek, egyenesen Orbán Viktor ellen szerveztek merényletet. Erről a szálról később kiderült, hogy nem volt igaz. Igaz, az általuk hangoztatott politikai nézeteknek volt köze ahhoz, hogy lebuktak. És annak is, hogy mindezt nyilvánosságra is hozták. Korábban a TEK főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a párizsi terrorakció után fokozták a szélsőséges csoportok megfigyelését, így került képbe a magát Magyar Nemzeti Hadseregnek nevező csapat, aminek az oszlopos tagja B. Gyula. Két videót tettek közzé, mindkettőnek az üzenet elég zavaros, csak annyi biztos, hogy hemzsegnek a rasszista, antiszemita megjegyzésektől. Ez a hitvallásuk alapja, és ezért tüzelik fegyveres harcra a követőket.

Őket is, akárcsak más extrém, militáns csoportokat, a TEK kiemelten figyeli. Összesen ezerfős bázisuk lehet ezeknek a csoportoknak. Egyes csapatok már a 90-es évek közepe óta folyamatos katonai kiképzéseket szerveznek a híveknek. Az ezekről készült klipeket rendszeresen közzéteszik a neten is. M. Péter is részt vett ilyen táborban Bőny környékén, ugyanannál a településnél, ahol Magyar Nemzeti Arcvonal vezetője ölte meg géppisztollyal a gyanú szerint azt a rendőrt, aki épp az illegálisan tartott fegyverek miatt házkutatást akart tartani nála.

A Kékfény információi szerint folyamatosan figyelték a két szélsőséges alakot, és azt látták, hogy megváltozott a viselkedésük: sokkal fegyelmezettebbé vált, a bevont szakpszichológusok szerint koncentráltan készültek valamire. Ma a vádiratból már tudjuk, mire. A jelekből úgy tűnik, igen szorosan figyelték M. Pétert és B. Gyulát. Korábban mindketten lebuktak, egyiküket a határnál fogták el lőszerekkel, a másikat pedig a társa háza előtt, akkor még hatástalanított Skorpióval. Mindketten rutinigazoltatásnak hihették a történteket, ám az ilyen ellenőrzés nem véletlen műve. Minden lépésükről tudhattak a rendőrök.

Csak könyvet akart írni, állítja az elsőrendű vádlott

Persze, ilyenkor nagy a dilemma, hogy mikor csapjanak le rájuk. Ha viszonylag enyhe bűncselekmény bizonyítható csak, például illegális fegyvertartás, vagy akkor, amikor komolyabb akcióra készülnek? A tettesek bármikor meggondolhatják magukat, és ha önként elállnak, ahogy a páros is tette kétszer, akkor azért jogilag nem lehet elővenni őket. Most akkor sikerült a rendőröknek elfogniuk őket, mikor a vád szerint igazolhatóan előkészítették már a gyilkosságot, de a végrehajtásba még nem kezdtek bele.

M. Péter természetesen mindent tagad. Vallomásában ártatlan indokot jelöl meg, miért akart gazdag roma emberekkel találkozni: csak egy könyvet akart írni, és ehhez gyűjtött információkat, ezért keresett uzsorásokat, és ezért találkozott a roma aktivistákkal is. Azt mondja, társa berezelt, mikor miniszterelnöki merényletről beszéltek a hírekben, és azért tálalt ki mindent, hogy mentse magát. Őt megvádolták emberölés előkészültével is. B. Gyulát nem, őt csak lőfegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel.