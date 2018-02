Elnézést kért a Momentum pécsi vezetője

Videóüzenetben kért bocsánatot a Momentum pécsi vezetője, a párt országos listájának nyolcadik helyezettje. Nemes Balázsról pénteken derült ki, hogy korábban a melegeket és a zsidókat becsmérlő kifejezéseket tett. Az ellenzéki politikus egy hangfelvételen arról beszél: ma már távol áll tőle korábbi értékrendje, amikor is elkezdett közeledni a Jobbikhoz, és a Jobbik által képviselt szélsőségekhez. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség lemondásra szólította fel Nemes Balázst.

„Szeretnék bocsánatot kérni azoktól a melegektől, zsidó és roma származású magyar emberektől, akiket mondataimmal bántottam, megsértettem” – videóüzenetben kért bocsánatot szombaton a Momentum pécsi elnöke a róla kiszivárgott antiszemita hangfelvételek miatt.

Pénteken az Origo tette közzé azt a 2010-es internetes rádióadást, amelyben Nemes Balázs egyebek mellett azt fejtette ki a melegfelvonulás kapcsán, hogy szerinte utcakővel „picit durva” megdobálni a homoszexuálisokat, de ételmaradékkal rendben van, mert az belefér a véleménynyilvánítás szabadságába.

A cikkben azt írják: egy másik felvetés kapcsán a Momentum Baranya megyei képviselőjelöltje azt is mondta, hogy szerinte Izrael történelmileg nem létezik, ahogy Szlovákia sem. Nemes Balázs azt is mondta, hogy Magyarországon nincs antiszemitizmus, de igény az lenne rá. Nemes Balázs a lap szerint úgy fogalmazott: magát nem tartja antiszemitának, de anticionistának mindenképp, hozzátéve, hogy nem a zsidókkal van baja, hanem a „viselkedésformával”, amit képviselnek.

Nemes Balázs a szombaton közzétett bocsánatkérésében azt mondta: vállalja a felelősséget a kijelentéseiért, de azok nyolc éve hangzottak el, és ma már nagyon távol áll tőle a saját 2010-es értékrendje, amivel a Jobbik tudta megszólítani. „Én is elkezdtem közeledni a Jobbikhoz, és a Jobbik által képviselt szélsőségekhez” – fogalmazott.

Nemes Balázs az is mondta, most egyik fő célja elvinni a fiatalokhoz azt az üzenetet, hogy a szélsőségesség nem opció. Az ügy kirobbanása után a pécsi szervezet bizalmi szavazással megerősítette őt, pártja pedig úgy reagált: „Nemes Balázs pont a Momentum közössége miatt is távolodott el a szélsőségektől”.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke szombaton Nemes Balázs visszaléptetését követelte az országos listáról. Nacsa Lőrinc azt mondta: a képviselő vállalhatatlan kijelentéseivel ismét kiderült, hogy a Momentum álszent módon politizál.



Az IKSZ elnöke emlékeztetett arra is, hogy Simon József, a szocialisták pécsi elnökségének tagja a PestiSrácok.hu Facebook-oldalán egy olyan botrányt kavaró fotót tett közzé, amely fejbe lőve, véres halántékkal ábrázolja Orbán Viktort. Simon József bejegyzésében egy felirat is szerepel: „Keresd a hibát! Én nem találtam”.

A szocialista politikus azóta a közösségi oldalán meggondolatlanságnak nevezte a bejegyzést, és bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből.